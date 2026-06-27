Austin Kresley rompe récord mexicano en Panamericano de Atletismo

Austin Kresley debutó con México en el Panamericano de Atletismo de Medellín y estableció un nuevo récord nacional de 10.08 segundos en 100 metros

El velocista Austin Kresley tuvo un debut histórico con la selección mexicana al imponer un nuevo récord nacional en los 100 metros planos durante las pruebas preliminares del I Campeonato Panamericano de Atletismo, que se celebra en Medellín, Colombia.

Kresley registró un tiempo de 10.08 segundos, con el que superó la anterior marca mexicana de 10.21 segundos, compartida por Carlos Villaseñor desde 1997, José Carlos Herrera desde 2014 y Gerardo Lomelí desde 2016.

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¡NUEVO RÉCORD MEXICANO! 🚨



No tardó en llegar el primer récord del Campeonato Panamericano de Medellín 🇨🇴 donde Austin Kresley 🇲🇽 hizo un 10.08s en los 100m en su debut



👉El anterior lo tenían Villaseñor (1997), Herrera (2014) y Lomelí (2016) con 10.21s pic.twitter.com/CeDzO13v9S — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) June 26, 2026

Debut histórico con la selección mexicana

El registro representa la primera gran actuación internacional de Kresley vistiendo los colores de México y se convirtió en el primer récord nacional establecido durante el Campeonato Panamericano de Atletismo de Medellín.

La competencia, que se desarrolla del 26 al 28 de junio en el Estadio Alfonso Galvis Duque, reúne a atletas de diversos países del continente y otorga a los ganadores de cada prueba la clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Además, todas las marcas obtenidas durante el certamen son válidas para el proceso de clasificación rumbo al Campeonato Mundial de Atletismo de 2027.

La delegación mexicana está integrada por más de 34 atletas, quienes compiten por los pases a Lima 2027 y por registrar marcas que les permitan avanzar en el proceso clasificatorio para el Mundial.

#Atletismo 🏃



¡MUCHO EN JUEGO! 🎲



Hoy inicia el Campeonato Panamericano de Medellín 🇨🇴 donde más de 34 atletas mexicanos buscarán cupos a Juegos Panamericanos de Lima 🇵🇪 y al Campeonato Mundial de Beijing 🇨🇳



📅 26-28 junio

📺 Transmite: Panam Sports Channel pic.twitter.com/p0wLJxWemo — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) June 26, 2026

Con su actuación en las series eliminatorias, Austin Kresley se consolidó como el mexicano más rápido de la historia en los 100 metros al establecer el nuevo récord nacional de 10.08 segundos.

¿Quién es Austin Kresley?

Austin Kresley nació el 30 de diciembre de 2001 en Oakley, California, Estados Unidos. Compite en las pruebas de 100 y 200 metros y representa a México gracias a la nacionalidad que obtuvo por la ascendencia mexicana de su madre, Isabel Valle.

Tras un proceso de varios años, consiguió su pasaporte mexicano y decidió representar al país pese a tener opciones de competir por Estados Unidos.

En 2024 conquistó el Campeonato Nacional de México en los 100 metros con un tiempo de 10.29 segundos.

Durante su etapa universitaria destacó con la Universidad de Iowa, donde fue cuatro veces All-American, campeón del Big Ten en los 200 metros en 2023 y poseedor de los récords escolares en 100 metros, 200 metros y relevo 4x100. Posteriormente continuó su carrera deportiva en la Universidad de Auburn.