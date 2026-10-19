¡Aún no al retiro! Getafe busca el fichaje de Sergio Ramos

El presidente del club, Ángel Torres, confirmó este domingo contactos con René Ramos, hermano y representante del defensa

El Getafe mantiene abierta la posibilidad de incorporar a Sergio Ramos, aunque su regreso a LaLiga dependerá de las necesidades del equipo.

El presidente del club, Ángel Torres, confirmó este domingo contactos con René Ramos, hermano y representante del defensa, pero aclaró que reforzar la posición de central no es la prioridad de José Bordalás.

El interés ofrece al exjugador de Monterrey una posible vía para volver al futbol español. Sin embargo, todavía no existe un acuerdo anunciado ni se han divulgado condiciones económicas, duración de contrato o una fecha para concretar la operación.

Getafe tiene seis centrales y busca reforzar las bandas

Torres reconoció que estaría dispuesto a contratar a Ramos si se presentara una oportunidad y confirmó las conversaciones con su entorno: “Ha estado hablando conmigo su agente, su hermano”.

El dirigente explicó que la composición de la plantilla condiciona cualquier avance. Getafe dispone de seis centrales y el cuerpo técnico pretende incorporar principalmente jugadores de banda, por lo que el nombre del campeón del mundo permanece entre las alternativas.

La opción tampoco quedó descartada para el mercado de invierno. Torres mencionó enero como una posibilidad si surgiera la necesidad de sumar un defensor, sin establecer un compromiso de contratación.

Por ahora, los contactos no equivalen a un fichaje cerrado. Tampoco se ha hecho pública una respuesta de Ramos sobre las condiciones que aceptaría para incorporarse.

Las estadísticas de Sergio Ramos

Su registro en primeros equipos, considerando partidos oficiales de todas las competiciones, se distribuye de la siguiente manera:

Sevilla, primera etapa: 50 partidos y 3 goles.

50 partidos y 3 goles. Real Madrid: 671 partidos y 101 goles.

671 partidos y 101 goles. Paris Saint-Germain: 58 partidos y 6 goles.

58 partidos y 6 goles. Sevilla, segunda etapa: 37 partidos y 7 goles.

37 partidos y 7 goles. Monterrey: 34 partidos y 8 goles.

34 partidos y 8 goles. Total en primeros equipos: 850 partidos y 125 goles.

850 partidos y 125 goles. Selección absoluta de España: 180 partidos y 23 goles.

¿En qué equipos ha jugado Sergio Ramos?

Sevilla 2004-2005

2004-2005 Real Madrid 2005-2021

2005-2021 Paris Saint-Germain 2021-2023

2021-2023 Sevilla 2023-2024

2023-2024 Monterrey 2025

Un palmarés de 28 títulos con clubes y selección absoluta

La mayor parte de sus campeonatos llegó con el Real Madrid, donde conquistó 22 trofeos: cuatro Champions League, cinco Ligas, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, cuatro Mundiales de Clubes y tres Supercopas de Europa.

Con el PSG añadió dos títulos de Ligue 1 y un Trofeo de Campeones de Francia. A esos 25 campeonatos de clubes se suman el Mundial de Sudáfrica 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012 con España.

A sus 40 años, Ramos busca definir su siguiente etapa después de cerrar su paso por Rayados. Getafe reconoce el atractivo de su experiencia, pero deberá resolver primero si su incorporación encaja en una defensa que, según su presidente, ya tiene cubierta.