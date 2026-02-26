Auger-Aliassime, Medvedev y Lehecka avanzan a cuartos en Dubái

El canadiense Felix Auger-Aliassime, el ruso Daniil Medvedev y el checo Jiri Lehecka avanzaron este miércoles a los octavos de final del torneo de Dubái

El canadiense Felix Auger-Aliassime, el ruso Daniil Medvedev y el checo Jiri Lehecka avanzaron este miércoles a los octavos de final del torneo de Dubái, de categoría ATP 500 de Dubái.

Auger-Aliassime, número ocho del mundo, superó al francés Giovanni Mpetshi Perricard por doble 6-4 y se medirá en la siguiente ronda ante Lehecka, quien eliminó al español Pablo Carreño Busta por 7-6 (6) y 6-4.

Por el mismo lado del cuadro, Medvedev, tercer cabeza de serie, venció con solvencia al suizo Stan Wawrinka por 6-2 y 6-3.

El ruso buscará el pase a semifinales frente al estadounidense Jenson Brooksby, quien dio la sorpresa al eliminar al también ruso Karen Khachanov (16 del ranking) por 7-6 (6) y 6-4.