Aubameyang es nuevo jugador del Deportivo de La Coruña

Su regreso a LaLiga se produce ahora en un contexto diferente, en lugar de incorporarse a un club acostumbrado a competir por títulos

El Deportivo de La Coruña dio uno de los golpes más llamativos del mercado de fichajes al anunciar la incorporación de Pierre-Emerick Aubameyang, delantero gabonés de 37 años que llega procedente del Olympique de Marsella.

El atacante firmó un contrato hasta junio de 2028 y se convierte en el refuerzo de mayor nombre del conjunto gallego para su regreso a la Primera División de España.

Su llegada representa una apuesta por la experiencia, el liderazgo y la capacidad goleadora dentro de una plantilla que busca consolidarse nuevamente en la élite.

El Deportivo apuesta por un delantero de jerarquía internacional

Aubameyang aterriza en La Coruña después de completar una campaña productiva con el Olympique de Marsella. Durante la última temporada disputó 30 encuentros en la Ligue 1, en los que marcó 10 goles y repartió seis asistencias.

También tuvo participación en la UEFA Champions League, donde registró tres anotaciones y cuatro pases para gol en ocho partidos. A esos números agregó un tanto en la Copa de Francia, por lo que participó directamente en 24 anotaciones entre todas las competiciones.

Su rendimiento reciente fue uno de los factores que convencieron al Deportivo de apostar por un futbolista que, pese a encontrarse en la etapa final de su carrera, mantiene presencia en el área, experiencia en partidos de máxima exigencia y capacidad para resolver encuentros.

Un fichaje que eleva las expectativas del proyecto gallego

La incorporación de Aubameyang va más allá de sumar un delantero. El movimiento envía una señal sobre las aspiraciones del Deportivo, que no pretende limitar su regreso a Primera División únicamente a luchar por la permanencia.

El club buscaba un referente ofensivo capaz de asumir responsabilidades dentro y fuera del campo, además de acompañar el crecimiento de los futbolistas más jóvenes del plantel. En ese contexto, el gabonés se perfila como una de las principales figuras del equipo dirigido por Antonio Hidalgo.

Aubameyang deberá competir por un lugar en el ataque con delanteros como Nsongo Bil y Zakaria Eddahchouri, aunque su trayectoria y experiencia lo colocan como uno de los candidatos a encabezar la ofensiva blanquiazul durante la temporada.

Regresa a LaLiga después de su paso por Barcelona

El nuevo delantero del Deportivo ya conoce el futbol español. En la temporada 2021-2022 defendió la camiseta del Barcelona, equipo con el que anotó 13 goles en 24 partidos y dejó actuaciones importantes durante su breve paso por el conjunto catalán.

Su regreso a LaLiga se produce ahora en un contexto diferente, en lugar de incorporarse a un club acostumbrado a competir por títulos, Aubameyang se suma a un proyecto que busca recuperar el protagonismo perdido y establecerse nuevamente entre los mejores equipos del país.

Su conocimiento del campeonato, dominio del español y vínculo familiar con España podrían facilitar su adaptación a la ciudad, al vestidor y al estilo de competencia.

Una trayectoria construida entre goles y grandes clubes

Aubameyang llega al Deportivo con una carrera desarrollada en varios de los principales campeonatos europeos. Su etapa más destacada ocurrió con el Borussia Dortmund, donde marcó 141 goles en 213 partidos y se consolidó como uno de los delanteros más determinantes del continente.

Posteriormente, pasó por el Arsenal, club con el que registró 92 anotaciones en 163 encuentros, ganó la FA Cup y compartió el título de máximo goleador de la Premier League durante la temporada 2018-2019.

También vistió las camisetas del Chelsea, Saint-Étienne, Mónaco, Lille, AC Milan, Al-Qadsiah, Barcelona y Olympique de Marsella, acumulando experiencia en la Bundesliga, Premier League, Ligue 1, LaLiga y competiciones europeas.

En la Liga de Campeones suma 20 goles en 46 partidos, mientras que en la Europa League registra 34 tantos en 62 encuentros, cifras que reflejan su capacidad para mantenerse vigente en escenarios de alto nivel.