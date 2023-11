 Atribuye Fulgencio baja de juego a problemas personales

Tigres entrenó esta mañana con miras a lo que será su duelo ante América y al término de la práctica habló Raymunfo Fulgencio, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos, quien se pronunció contento por la experiencia.

"La verdad que estoy feliz, creo que es un logro más en mi corta carrera, representar a México fue un sueño cumplido y seguiré trabajando de la mejor manera para ir con la mayor. Mañana vamos a salir a ganar con todo, no importa el equipo que tengamos enfrente, tenemos calidad y vamos por los tres puntos”, dijo.

'El Rayo' ha recibido críticas por sus bajones de juego, a lo que respondió lo siguiente; “todos antes que futbolistas tenemos problemas, fue por ahí, por temas personales que tenia que no me dejaban pensar acá, sé lo que puedo dar dentro del campo y lo que me piden mis compañeros, trabajar día a día para ver a ese Fulgencio que todos quieren ver”.

Y culminó “antes sí me fijaba mucho en eso, fue lo que me dio para abajo pero decidí no fijarme en lo que decía la gente sino en mí, y lo de la selección, iré por la mayor y no voy a dejar de luchar hasta conseguirlo”.

