Atlético Nacional nombra a Lucas González como técnico

Lucas González fue anunciado como nuevo entrenador de Atlético Nacional y regresa al club colombiano tras su paso por las categorías juveniles

Atlético Nacional anunció este sábado la incorporación de Lucas González como nuevo director técnico del primer equipo, marcando así el regreso del estratega al club colombiano, donde anteriormente formó parte del cuerpo técnico de las categorías juveniles.

La institución informó que el entrenador bogotano ocupará el puesto que dejó vacante Diego Arias y destacó que su nombramiento forma parte de un proyecto con visión de largo plazo, en el que el desarrollo de jugadores surgidos de la cantera será uno de los pilares.

Bienvenido Lucas, al más grande pic.twitter.com/K1b9FYZD3W — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 27, 2026

Regresa tras su experiencia en fuerzas básicas

Lucas González trabajó en 2021 con las categorías formativas de Atlético Nacional, etapa en la que, de acuerdo con el club, dejó una aportación que hoy se refleja en varios futbolistas que integran el plantel profesional.

En un comunicado, la institución señaló que el entrenador llega con una propuesta enfocada en un estilo de juego ofensivo y moderno.

"Lucas llega con una propuesta clara: fútbol moderno, atrevido y con madurez táctica. Sus equipos proponen, dominan y generan un fútbol que enamora, porque no se trata solo de ganar sino de cómo se gana", destacó el club.

Amplia trayectoria en el fútbol colombiano

El estratega, de 45 años, ha dirigido previamente a Águilas Doradas, América de Cali y Deportes Tolima, equipo con el que tenía previsto iniciar la pretemporada rumbo al Torneo Clausura y a los octavos de final de la Copa Libertadores.

González estará acompañado por un cuerpo técnico conformado por Alexis Henríquez como asistente técnico, Tiago Pina como segundo asistente, Camilo Cartagena como preparador físico y Luis Alejandro Restrepo como analista de datos.