Atlético Mineiro nombra a Eduardo Domínguez nuevo técnico

El argentino Eduardo Domínguez reemplaza a Jorge Sampaoli en Atlético Mineiro y firmó contrato hasta diciembre de 2027, según informó el club de Belo Horizonte

El Atlético Mineiro oficializó este martes la contratación del argentino Eduardo Domínguez como nuevo técnico del primer equipo, en sustitución de su compatriota Jorge Sampaoli, destituido tras un irregular inicio de temporada.

Domínguez firmó un contrato por esta temporada más otra, es decir, hasta diciembre de 2027, según informó el club de Belo Horizonte en sus redes sociales.

“Estoy muy contento y motivado de formar parte de un equipo muy importante. ¡Gracias por la confianza!”, declaró el entrenador en el comunicado oficial del 'Galo'.

Carrera de Eduardo Domínguez

Con 47 años, Domínguez inicia así su primera experiencia en el fútbol brasileño, tras un exitoso ciclo en Estudiantes de La Plata, donde conquistó varios títulos: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga Argentina 2024, Torneo Clausura 2025, y dos ediciones de la Copa de los Campeones (2024 y 2025).

Anteriormente, también dirigió a Huracán, Nacional de Uruguay y Colón, este último en dos ocasiones.

El técnico presenciará desde la tribuna el partido de Liga brasileña entre Gremio y Atlético Mineiro este miércoles en Porto Alegre y realizará su primer entrenamiento el jueves, en Belo Horizonte.

Domínguez llega acompañado de su cuerpo técnico: los auxiliares Leandro Díaz y Alan Sánchez, los preparadores físicos Martin Frattini y Adrián Vaccarini, y el analista de rendimiento Bruno Olivetto.

Este año, Domínguez dirigirá al 'Galo' en cuatro competiciones: Brasileirão, Copa Sudamericana, Copa de Brasil y Campeonato Mineiro.

Sampaoli, exseleccionador de Chile y Argentina, fue despedido tras una segunda etapa que duró menos de seis meses. Durante ese tiempo, el equipo alcanzó la final de la Copa Sudamericana, aunque perdió en la tanda de penales ante Lanús, tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario.