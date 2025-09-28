Atlético golea a Real Madrid en clásico madrileño

Con doblete de Álvarez, los 'colchoneros' se llevan la victoria de un intenso partido con doble remontada y goles anulados

El Atlético de Madrid arrasó con su eterno rival en el clásico español al finalizar el partido con un 5-2.

Durante la ronda 7 de la LaLiga, el primer tanto fue anotado por los rojiblancos. Con asistencia de Giuliano Simeone, Le Normand logra conectar con la pelota por medio de un cabezazo para abrir el marcador al minuto 14.

Sin embargo, el empate llegó por Mbappé al minuto 25, cuando luego de que Güler. Tan solo 10 minutos más tarde, sería Güler quien marcaría el gol de diferencia para posicionarse arriba del marcador con un 2-1 sobre el equipo dirigido por el "Cholo" Simeone.

Al minuto 43, Lenglet anotó un tanto, pero fue anulado debido a que se marcó una mano dentro del área. Sin embargo, fue Sørloth, quien empató el encuentro durante el tiempo de compensación del primer tiempo.

Al inicio del segundo tiempo, los "merengues" cometieron dos errores que le brindaron a los "colchoneros" remontar el partido por vía penal de Julián Álvarez al minuto 50.

Desde un tiro libre de aproximadamente 20 metros, "La Araña" marcó su doblete a los 62 minutos, poniendo el marcador 4-2.

El tiro de gracia lo realizó el favorito del Atleti, Antoine Griuezmann quien concretó la goleada histórica, incontestable, de calidad y de orgullo, ante el delirio de un estadio entregado en Madrid, durante el tercer minuto de compensación del segundo tiempo.

En este primer encuentro entre Xabi Alonso y Simeone, las expectativas fueron bastante altas para los "merengues", sin embargo, el "Cholo" demostró que aunque han tenido un arranque irregular, se mantienen constantes.

El Atleti busca meterse a la disputa de la Liga.