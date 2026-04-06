Atlético exige al CTA aclarar criterios arbitrales

La controversia se originó en partido del sábado frente al FC Barcelona, cuando el defensa Gerard Martín impactó con la plancha en el tobillo de Thiago Almada

El Atlético de Madrid solicitó este domingo una explicación formal al Comité Técnico de Árbitros (CTA) por lo que considera un criterio desigual en jugadas similares durante recientes encuentros de LaLiga.

La controversia se originó en el partido del sábado frente al FC Barcelona, cuando el defensa Gerard Martín impactó con la plancha en el tobillo de Thiago Almada.

En primera instancia, el árbitro Mateo Busquets sancionó la acción con tarjeta roja, pero tras la revisión del VAR decidió cambiar su decisión a tarjeta amarilla.

Desde el club rojiblanco, así como su técnico Diego Simeone, señalaron que la acción es similar a una ocurrida en la jornada 25, cuando Valentín Gómez, del Betis, cometió una falta sobre Andrei Rațiu, del Rayo Vallecano, que el propio CTA consideró como merecedora de expulsión directa.

El Atlético sostiene que en ambos casos se trató de acciones con riesgo evidente de lesión, por lo que cuestiona la diferencia en la aplicación del reglamento.

Críticas al uso del VAR

El club también expresó su inconformidad con el uso del VAR, señalando que su implementación se aleja de la idea original de intervenir solo en errores manifiestos.

“Es imposible competir cuando te explican unas reglas y se aplican otras”, señalaron fuentes del equipo.

Además, criticaron los audios difundidos por la Real Federación Española de Fútbol, en los que el árbitro de video habría sugerido directamente la sanción en una jugada previa.

El Atlético también cuestionó la expulsión de Nico González, quien recibió tarjeta roja tras revisión del VAR por una acción sobre Lamine Yamal.

Según el club, el audio evidencia una posible predisposición desde la sala del VAR antes de que el árbitro revisara la jugada en el monitor.

Desde la entidad madrileña insistieron en que su postura no busca confrontar al arbitraje, sino exigir claridad y coherencia en la aplicación de las reglas.

El reclamo se suma a otras quejas recientes del club, que también ha manifestado inconformidad por decisiones arbitrales en partidos anteriores, incluyendo el derbi ante el Real Madrid.