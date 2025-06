 Atlético de Madrid vence a Botafogo, pero queda fuera del Mundial

El Atlético de Madrid necesitaba marcar tres goles este lunes a Botafogo para pasar a octavos de final del Mundial de Clubes, pero solo hizo uno. El 1-0 de Antoine Grizmann dejó a los rojiblancos fuera del torneo de la forma más cruel, tras empatar a puntos con el PSG y los brasileños, que en ese orden avanzaron a la fase de los 16 mejores.

Atlético de Madrid sometió a los brasileños durante gran parte del partido jugado en Pasadena (California), en su objetivo desesperado de golear, pero chocaron una vez y otra con la sólida defensa del equipo carioca.

Atlético, Botafogo y Paris Saint-Germain quedaron empatados a seis puntos en el grupo, pero los rojiblancos quedaron eliminados por la diferencia de goles en los enfrentamientos directos. PSG terminó con un +3, Botafogo con 0 y el Atlético con un -3.

El 4-0 recibido ante el PSG en su debut en el torneo ha terminado condenando al Atlético.

