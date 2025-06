 Atlético de Madrid derrota al Seattle y respira en el Mundial

Un doblete de Pablo Barrios para el 1-3 del Atlético de Madrid frente al Seattle Sounders de la MLS dio aire a los rojiblancos, que necesitaban la victoria este jueves en Seattle (Estados Unidos) para seguir con vida en el Mundial de Clubes de la FIFA.

Con este triunfo, el Atleti suma tres puntos en el Grupo B y queda a la espera de lo que hagan Paris Saint-Germain y Botafogo esta tarde en Los Ángeles para saber con quién se jugará la clasificación en la última jornada, en la que se enfrentará con los brasileños.

El Seattle, por su parte, queda eliminado del torneo tras sumar la segunda derrota en dos partidos.

Hoy, en Seattle, Diego Simeone optó por Alexander Sorloth en el lugar de Antoine Grizzman y por Koke Resurrección en sustitución Samu Lino. Y el Atleti fue otro al que se vio en su debut con el PSG. Es cierto que en frente no tenía al campeón de la Liga de Campeones, pero sí a un equipo con descaro y muy atrevido.

En esa obsesión ofensiva, el Seattle dejó muchos espacios que los rojiblancos utilizaron. Solo en el primer tiempo, el Atlético tuvo cuatro ocasiones muy claras, para haber goleado, pero le costó controlar el juego y tuvo varios sustos.

La primera fue de Julián Álvarez en el minuto 10, que recibió de Rodrigo de Paul, tras una pared con Sorloth y tras superar a la defensa local disparó a la derecha cuando intentaba colocar.

Solo un minuto después llegó el 1-0, con un pelotazo de Pablo Barrios desde la frontal del área tras una asistencia de Giuliano Simeone, quien había conducido el contragolpe por la banda derecha.

Sorloth tuvo el segundo en el minuto 15, pero tras un gran control con el pecho dentro del área, a centro de De Paul, su remate se fue a las nubes.

El peor susto para el Atleti llegó dos minutos después, cuando José María Giménez despejó mal un centro del Seattle sin perca

Esa acción marcó el inicio de un tramo de dominio del Seattle, que jugaba muy suelto y al ataque pese a los espacios que dejaba atrás.

Sorloth tuvo otra ocasión en el minuto 25. Recibió un gran pase filtrado de Julián, dejó atrás a su marcador, entró al área, fintó con maestría a un defensa y, con Rodrigo De Paul solo a su derecha con el arco vacío, decidió rematar al cuerpo de Stefan Frei.

0-1 corto al descanso

El segundo tiempo no pudo empezar mejor para el Atleti. Marcos Llorente estrelló un pelotazo en el travesaño que botó fuera, a diferencia del de Barrios en la primera parte. El rebote cayó a los pies de Robin Le Normand, que se lo cedió a Axel Witsel -recién ingresado- para que la empujara con el pecho y firmara el 0-2.

El Seattle, con poco que perder, no cambió su sistema y en una jugada iniciada por Obed Vargas -hincha del Atlético- por la izquierda, el eslovaco Albert Rusnak aprovechó el balón muerto que dejó Le Normand para acortar distancias con un disparo desde el punto de penalti.

El partido era un calco al Seattle-Botafogo de la primera fecha, en el que los brasileños terminaron sufriendo y pidiendo la hora.

Pero con el partido ya roto, el Atlético hizo el 1-3, de nuevo con Pablo Barrios como protagonista: era el minuto 55 cuando remató con la derecha un balón que había descolgado Sorloth, colocándolo al segundo palo de Frei.

Cinco minutos después, un pelotazo de Julián desde fuera del área puso a temblar de nuevo el travesaño del Seattle.

No supo sentenciar el Atlético, que en la recta final vio como el Seattle, con su juego valiente, se volvió a acercar al área de Oblak. En el minuto 79 el colombiano Jesús Ferreira, que había ingresado en el segundo tiempo, hizo el 3-2.

Los hombres de Simeone tuvieron suerte de que el gol fuera anulado por fuera de juego, porque parecía ser ese "susto" que Brian Schmetzer, entrenador del Seattle, había prometido en la previa.

