Atlético de Madrid anuncia el fichaje de Alejandro Grimaldo

El Atlético de Madrid confirmó la incorporación de Alejandro Grimaldo, procedente del Bayer Leverkusen, con contrato hasta junio de 2030

El Atlético de Madrid confirmó este martes la incorporación del lateral español Alejandro Grimaldo, procedente del Bayer Leverkusen, tras alcanzar un acuerdo con el club alemán para su traspaso.

El futbolista firmó un contrato que lo vinculará con la entidad rojiblanca hasta el 30 de junio de 2030.

En el anuncio oficial, el club destacó la versatilidad del jugador, quien puede desempeñarse como lateral izquierdo, carrilero, interior e incluso mediapunta, además de resaltar su calidad técnica, visión de juego y capacidad para aportar tanto en la generación de asistencias como en la definición.

¡Bienvenido, Grimaldo! 🤩



Acuerdo con el Bayer Leverkusen para el traspaso del internacional español, quien firma por nuestro club hasta 2030.



ℹ️ https://t.co/dpuADB9H6y pic.twitter.com/TCcxyW2WD4 — Atlético de Madrid (@Atleti) June 30, 2026

Una trayectoria consolidada en Europa

Nacido el 20 de septiembre de 1995 en Valencia, Grimaldo inició su formación en las categorías inferiores del Atlético Vallbonense, el Valencia CF y el FC Barcelona.

En diciembre de 2015 fue transferido al Benfica, equipo con el que disputó 303 partidos durante siete temporadas y media. En ese periodo marcó 27 goles, repartió 66 asistencias y conquistó cuatro títulos de Liga, tres Supercopas de Portugal, una Copa y una Copa de la Liga.

Figura del Bayer Leverkusen

En el verano de 2023 se incorporó al Bayer Leverkusen, donde participó en 145 encuentros oficiales, registró 30 anotaciones y 45 asistencias.

Durante su estancia en el conjunto alemán fue una de las piezas fundamentales para la histórica conquista del doblete de Bundesliga y Copa de Alemania en la temporada 2023-2024. Ese mismo curso también alcanzó el subcampeonato de la UEFA Europa League y posteriormente contribuyó a la obtención de la Supercopa de Alemania al inicio de la campaña siguiente.

Grimaldo formó parte de las selecciones juveniles de España y en 2012 conquistó el Campeonato Europeo Sub-19.

Su debut con la selección absoluta llegó el 16 de noviembre de 2023, en la victoria por 3-1 sobre Chipre correspondiente a la fase de clasificación para la Eurocopa 2024.

Posteriormente integró el plantel que conquistó ese torneo continental y actualmente busca repetir un éxito internacional con España durante el Mundial de 2026.