Atletas ucranianas protestan durante himno de Rusia y Bielorrusia

Las dos gimnastas mostraron su inconformidad mientras se realizaba la ceremonia de premiación, las imágenes se volvieron virales por el particular gesto.

La tensión derivada de la guerra entre Ucrania y Rusia volvió a hacerse visible en un escenario deportivo internacional. Dos gimnastas ucranianas realizaron gestos de protesta durante las ceremonias de premiación del Campeonato Europeo Junior de Gimnasia Rítmica 2026, celebrado en Varna, Bulgaria, mientras sonaban los himnos nacionales de Rusia y Bielorrusia.

¿Qué ocurrió durante las ceremonias de premiación?

La primera situación se registró en la prueba de cinta, donde la rusa Yana Zaikina obtuvo la medalla de oro. La ucraniana Sofia Krainska terminó en la segunda posición y la alemana Melissa Dite completó el podio con el bronce.

Mientras sonaba el himno ruso durante la premiación, Krainska se cubrió los ojos con las manos y utilizó auriculares para taparse los oídos. El momento fue compartido posteriormente por la Federación Rusa de Gimnasia.

Украинская спортсменка София Краинска закрыла уши во время награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии когда звучал гимн рашистской федерации.

Представляете как больно слушать гимн страны которая в это время бомбит города твоей родной страны.

Респект… pic.twitter.com/gEE5gvkRrp — восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) May 28, 2026

Una escena similar ocurrió en la prueba de pelota. En esa competencia, la bielorrusa Kira Babkevich conquistó la medalla de oro y, durante la interpretación del himno de Bielorrusia, la gimnasta ucraniana Varvara Chubarova realizó un gesto de protesta parecido.

Regreso de Rusia y Bielorrusia a los podios europeos

El campeonato marcó un momento significativo para la gimnasia europea, ya que las atletas rusas y bielorrusas volvieron a competir bajo sus banderas e himnos nacionales por primera vez desde 2022.

Tras el inicio de la guerra en Ucrania, las deportistas de ambos países fueron excluidas de diversas competencias organizadas por la Federación Internacional de Gimnasia. Aunque en 2024 se autorizó su regreso a ciertos eventos internacionales, únicamente podían participar bajo estatus neutral y sin representar oficialmente a sus países.

La FIG levantó las restricciones en mayo

La Federación Internacional de Gimnasia aprobó el levantamiento de varias restricciones durante una reunión celebrada los días 16 y 17 de mayo, permitiendo nuevamente la presencia de símbolos nacionales en determinadas competencias.