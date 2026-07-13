Atletas kenianos domina el Medio Maratón CDMX 2026

Atletas kenianos conquistaron las ramas varonil y femenil del Medio Maratón de la Ciudad de México con 35 mil participantes.

Los corredores de Kenia se llevaron los principales honores en el Medio Maratón de la Ciudad de México 2026, luego de que Simon Maywa y Gladys Cherop Longari conquistaran las ramas varonil y femenil, respectivamente.

La edición número 19 de la competencia reunió a 35 mil corredores que recorrieron una ruta renovada por distintos puntos emblemáticos de la capital del país, en una jornada que reunió a atletas profesionales, aficionados, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad.

Maywa lidera la rama varonil

Simon Maywa fue el ganador absoluto de la competencia masculina al detener el cronómetro en 1 hora, 4 minutos y 36 segundos.

El segundo puesto correspondió al ugandés Abel Chelangat, quien registró un tiempo de 1:05:55 horas, mientras que el mexicano Jorge Luis Cruz completó el podio con una marca de 1:06:07.

Cruz destacó su resultado al señalar que se encuentra satisfecho por conseguir su segundo podio en tres semanas y consideró que sus entrenamientos comienzan a reflejar buenos resultados.

"Estoy muy contento, este es mi segundo podio en tres semanas, lo que quiere decir que mis entrenamientos están dando buenos resultados", comentó el atleta mexicano.

Cherop Longari gana entre las mujeres

En la categoría femenil, la keniana Gladys Cherop Longari se quedó con el primer lugar al finalizar la prueba con un tiempo de 1:12:19 horas.

Su compatriota Winsam Jerono obtuvo la segunda posición con 1:13:46, mientras que la ecuatoriana Silvia Patricia Ortiz Morocho terminó en el tercer sitio con un registro de 1:17:13.

Ortiz Morocho calificó la ruta como exigente debido a sus desniveles, aunque consideró que representar un reto personal y conseguir un lugar en el podio fue motivo de satisfacción.

Una ruta renovada y participación internacional

La competencia estrenó recorrido con salida en el Hemiciclo a Juárez y llegada en el Ángel de la Independencia, pasando por zonas como la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.

El evento contó con participantes de 32 países, incluidos Estados Unidos, Guatemala, Colombia, España y El Salvador, además de corredores provenientes de las 32 entidades federativas de México.

La Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Querétaro e Hidalgo fueron los estados con mayor representación entre los participantes. Del total de inscritos, 45.8% fueron mujeres y la mayoría de los corredores tuvo entre 21 y 35 años.

El seleccionado paralímpico Gonzalo Valdovinos se impuso en la categoría de silla de ruedas, en una edición que inició con la participación de atletas con discapacidad visual y movilidad reducida antes de la salida de los corredores élite.