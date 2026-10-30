Atleta mexicano muere tras emergencia en competencia en Aruba

Algunos competidores también cuestionaron la disponibilidad de personal en distintos tramos de la ruta y la rapidez con la que se atendió el incidente

Mario Torruco, atleta y entrenador mexicano radicado en Puebla, falleció en un hospital de Aruba después de sufrir una emergencia médica durante el Mundial Máster de Fitness Funcional.

Su familia y amigos buscan reunir recursos para cubrir los gastos hospitalarios y trasladar sus restos a México.

El deportista participaba en el iF3 Masters World Championships cuando se desplomó durante una prueba de carrera el viernes 23 de octubre.

Fue trasladado al Hospital Horacio Oduber, donde permaneció internado y, según la información compartida por sus allegados, presentó complicaciones importantes en el hígado y los riñones.

Su padre, Lorenzo Torruco, confirmó el fallecimiento mediante una publicación en redes sociales. No se ha difundido un parte médico público que establezca la causa definitiva de muerte.

Competidores lo auxiliaron durante la carrera

De acuerdo con testimonios de participantes, la emergencia ocurrió en un recorrido por la zona de las ruinas de Bushiribana. Los atletas relataron que Torruco comenzó a tambalearse y cayó aproximadamente a 500 metros de la meta.

Otros competidores interrumpieron su prueba para ayudarlo y solicitar asistencia. Posteriormente fue llevado al área de atención y trasladado al hospital.

El encuentro correspondía al Mundial Máster de la Federación Internacional de Fitness Funcional (iF3). Torruco, conocido en la comunidad deportiva como “Torrucasper”, representaba a México y desarrollaba su actividad como entrenador en la zona de las Cholulas, Puebla.

Familia cuestiona el auxilio; federación sostiene que había atención

Personas cercanas al atleta denunciaron presuntas deficiencias en la respuesta a la emergencia. Su pareja, Diana Burrola, señaló que otros participantes fueron quienes lo auxiliaron inicialmente y pidió apoyo a las instituciones relacionadas con el evento.

Algunos competidores también cuestionaron la disponibilidad de personal en distintos tramos de la ruta y la rapidez con la que se atendió el incidente.

Por su parte, un representante de la iF3 sostuvo que había un equipo de emergencias, puntos de hidratación y personal distribuido en el recorrido. Aseguró que Torruco recibió atención y una vía intravenosa antes de ser trasladado en ambulancia.

Las versiones sobre el auxilio permanecen contrapuestas. No se ha dado a conocer un informe público con los tiempos de respuesta ni una resolución que determine responsabilidades.

Organizan colectas para trasladar sus restos a Puebla

Durante la hospitalización, sus allegados abrieron una campaña en GoFundMe con una meta inicial de 15 mil dólares. La solicitud contemplaba tratamiento, estudios, medicamentos, hospedaje de sus familiares y un posible traslado médico a México cuando su condición lo permitiera.

Tras confirmarse su muerte, familiares y amigos difundieron nuevas solicitudes de apoyo y organizaron rifas para afrontar los gastos pendientes, los servicios funerarios y la repatriación.

También solicitaron asistencia de las autoridades mexicanas para agilizar las gestiones. Hasta el momento no se ha confirmado una fecha para el traslado de sus restos a Puebla.