Atlas presenta su nuevo estadio; será para 40 mil aficionados

Las obras de la nueva casa de los 'Rojinegros' están previstas para iniciar en 2027 y la inauguración está proyectada para el año 2030

El club Atlas presentó este miércoles el proyecto de su nuevo estadio, un moderno complejo deportivo y cultural que marcará una nueva etapa para la institución rojinegra tras más de seis décadas en el histórico Estadio Jalisco.

La presentación contó con la participación de José Miguel Bejos, propietario del Atlas; Pablo Lemus, gobernador de Jalisco; Karla Planter, rectora general de la Universidad de Guadalajara; Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros, y Gerardo Casanova, presidente del Atlas.

De acuerdo con la información difundida durante el evento, el inmueble estará ubicado en la zona de Belenes, en Zapopan, como parte del proyecto denominado Ciudad Universidad de Guadalajara, iniciativa aprobada recientemente por el Consejo General Universitario de la UdeG.

Qué ofrecerá el nuevo estadio

El nuevo recinto tendrá una capacidad de 40 mil espectadores, contará con una tribuna retráctil y estará diseñado para albergar tanto partidos de futbol como conciertos y actividades masivas. Además, formará parte de un desarrollo integral que incluirá espacios comerciales, áreas de entretenimiento y zonas destinadas a la práctica deportiva.

Uno de los aspectos más destacados es que el estadio será diseñado por el despacho internacional Populous, firma reconocida por participar en proyectos de clase mundial como el Wembley Stadium y el Yankee Stadium.

Será compartido entre Atlas y UdeG

El proyecto también contempla que el inmueble sea compartido por los equipos Atlas y Leones Negros de la UdeG, convirtiéndose en una de las sedes deportivas más importantes del occidente del país.

Respecto al financiamiento, la construcción estará a cargo de Grupo Prodi, mientras que la Universidad de Guadalajara aportará los derechos de uso de los terrenos sin perder la propiedad de los mismos. Como parte del acuerdo, la institución educativa recibirá una contraprestación anual de 18 millones de pesos y conservará una participación del 20% dentro del proyecto.

Las obras están previstas para iniciar en 2027 y la inauguración del nuevo estadio se proyecta para el año 2030. Hasta entonces, Atlas continuará disputando sus partidos como local en el Estadio Jalisco, recinto que ha sido su hogar desde 1960.