Atlante rescata empate ante América en su regreso a casa

Las Águilas finalizaron con el 62% de la posesión, 19 disparos y ocho tiros de esquina, mientras Atlante registró nueve remates y dos córners

Atlante celebró su regreso como local a la Primera División con un empate 1-1 frente al América, en un encuentro de la Jornada 2 del Apertura 2026 marcado por la resistencia azulgrana y la falta de contundencia del conjunto visitante.

Los Potros volvieron a presentarse ante su afición después de 12 años de ausencia en el máximo circuito. Aunque las Águilas controlaron el balón y generaron las oportunidades más claras, el equipo dirigido por Miguel Herrera logró recuperarse de la desventaja y sumar su primer punto del torneo.

Borja adelanta al América con un remate de cabeza

América asumió el control desde los primeros minutos y encontró el 0-1 al minuto 21, cuando Isaías Violante envió un servicio a profundidad que Cristian Borja convirtió en gol mediante un cabezazo dentro del área.