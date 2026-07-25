Atlante rescata empate ante América en su regreso a casa

Atlante celebró su regreso como local a la Primera División con un empate 1-1 frente al América, en un encuentro de la Jornada 2 del Apertura 2026 marcado por la resistencia azulgrana y la falta de contundencia del conjunto visitante.
Los Potros volvieron a presentarse ante su afición después de 12 años de ausencia en el máximo circuito. Aunque las Águilas controlaron el balón y generaron las oportunidades más claras, el equipo dirigido por Miguel Herrera logró recuperarse de la desventaja y sumar su primer punto del torneo.
Borja adelanta al América con un remate de cabeza
América asumió el control desde los primeros minutos y encontró el 0-1 al minuto 21, cuando Isaías Violante envió un servicio a profundidad que Cristian Borja convirtió en gol mediante un cabezazo dentro del área.
¡Goool del América!— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 25, 2026
Borja remata en el segundo poste y abre el marcador en el Banorte#MásAcciónMásDiversión #AtlanteAmerica@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/fusGVkWLpG pic.twitter.com/s8bI7oXZGR
El conjunto dirigido por Guillermo Almada mantuvo la iniciativa y obligó a intervenir en varias ocasiones a Óscar Jiménez. El guardameta del Atlante, quien enfrentó a su antiguo equipo, respondió ante los intentos de Raphael Veiga, Kevin Álvarez y Ramón Juárez para evitar que la diferencia aumentara.
Los Potros buscaron responder mediante Luis Puente y Eugenio Pizzuto, pero se marcharon al descanso abajo en el marcador después de una primera mitad en la que tuvieron dificultades para conservar la pelota.
Pizzuto marca el primer gol del Atlante como local
Atlante encontró el empate al minuto 65. Jhojan Julio consiguió enviar el balón hacia el centro del área y Eugenio Pizzuto apareció para definir con la pierna izquierda, desatando la celebración de la afición azulgrana.
¡Gol del Potro!— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 25, 2026
Pizzuto mete un zurdazo que vence a Cota para empatar el marcador#MásAcciónMásDiversión #AtlanteAmerica@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/fusGVkWLpG pic.twitter.com/qwsspreTJY
La anotación tuvo un significado especial para los Potros, debido a que representó su primer gol como locales desde su regreso a la Liga MX.
Óscar Jiménez terminó como una de las figuras al registrar seis atajadas, incluida una intervención ante un remate de cabeza de Ramón Juárez.
Durante la segunda mitad también se revisó en el VAR una acción protagonizada por Rodolfo Cota fuera de su portería, aunque el guardameta americanista pudo continuar en el encuentro.
América domina, pero deja escapar dos puntos
Las Águilas finalizaron con el 62% de la posesión, 19 disparos y ocho tiros de esquina, mientras Atlante registró nueve remates y dos córners.
Sin embargo, solamente tres intentos del América fueron dirigidos a la portería, reflejo de su falta de precisión en el último tercio del campo.
Con el empate, América llegó a cuatro puntos después de vencer a Querétaro en la primera jornada. Atlante consiguió su primera unidad del Apertura 2026, luego de comenzar el torneo con una derrota ante Necaxa.
En la siguiente fecha, los Potros se medirán con Cruz Azul el sábado 1 de agosto, mientras que América recibirá a Santos Laguna el domingo 2.