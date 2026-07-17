Atlante regresa a la Liga MX con derrota frente a Necaxa

Los "Potros de Hierro" no supieron manejar la ventaja que tuvieron sobre los "Rayos, que remontaron el encuentro en los minutos finales del duelo

El jueves 16 de julio de 2026 quedará marcado para siempre en la gran historia del Atlante, pues representó el día que regresó a la Primera División, luego de 12 años en la segunda categoría.

Desafortunadamente para el pueblo azulgrana, su retorno se dio con una derrota en el "Padre de los Clásicos" frente a Necaxa por 2-1, pese a que comenzaron ganando el compromiso.

Como se da siempre con los clásicos, el partido fue muy peleado, pese a que los "Potros de Hierro", no tienen un plantel realmente competitivo, incluso comparado con el de los "Rayos".

Los comandados por el "Piojo" Herrera fueron a pelear el resultado un poco al estilo sudamericano, metiendo la pierna, peleando cada balón como si fuera el último y dependiendo mucho de las individualidades.

Luego de un primer tiempo que pasó sin pena ni gloria, llegó el histórico primer gol en Liga MX para el "Equipo del Pueblo" en más de 12 años, obra de Eugenio Pizzuto.

La jugada nació luego de un pase largo que Jhojan Julio peleó; luego se la dejó a Luis Calzadilla, quien vio solo a Pizzuto, quien no dudó y le pegó de primera para romper la igualdad. Este fue apenas su primer gol en primera división.

Tras el gol, el partido se tornó más agresivo por parte de los hidrocálidos, que cayeron un poco en desesperación; sin embargo, no dejaron de empujar, por lo que llegó la recompensa al 81', cuando se marcó penal para ellos, el cual hizo válido Julián Carranza.

Ya en los minutos finales, Misael Pedrosa recibió un buen pase en el borde del área chica de Carranza y aunque accidentado, logró rematar y venció a Óscar Jiménez, para darle la victoria al Necaxa.