Atlante Femenil despide a su técnico por criticar a jugadoras

Morales se le cuestionó sobre los constantes gritos hacia la jugadora Nailea Vidrio durante los pocos minutos que vio acción y dijo que lo "volvió loco"

Pocos equipos en el mundo despedirían a un entrenador después de ganar un partido, más cuando estás en un proyecto nuevo que tiene apenas dos triunfos. Pues ese fue el caso del Atlante Femenil, que despidió a Nicolás Morales luego de derrotar a Querétaro.

Lejos de ser por el ámbito deportivo, la salida del estratega se dio a fuertes señalamientos que realizó contra una jugadora durante la conferencia de prensa posterior.

En ella, a Morales se le cuestionó sobre los constantes gritos hacia la jugadora Nailea Vidrio durante los pocos minutos que vio acción. Al respecto, comentó que fue porque "lo volvió loco".

“Yo intentaba que el equipo cerrara el partido para ganar 2-0. Era para que se acomodara bien, se parara bien”. Yo no quería que fuera a apretar adelante, porque iba a apretar y el balón la techaba y no le daba para regresar”. “Por eso fueron mis gritos. Mis instrucciones fueron claras: la quería paradita cerca de las contenciones y no lo hizo. Por eso estaba vuelto loco. Le decía a la derecha y se iba a la izquierda y viceversa. Ya no sabía qué hacer, me volvió loco en la banca”.

Esto fue mal visto por la directiva, que este martes emitió un comunicado para anunciar su salida, alegando que el entrenador no se alineaba con sus principios.

"En Atlante respaldamos la identidad que hemos construido sustentada en valores, principios y respeto", se lee en el texto.

La medida fue cuestionada en redes sociales, pues algunos usuarios señalaron que el estratega se limitó a señalar las deficiencias de una jugadora durante el partido.

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