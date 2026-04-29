Atlante confirma al 'Piojo' Herrera como DT para Liga MX

Esta será la tercera etapa del mexicano como entrenador de los "Potros de Hierro", donde debutó como entrenador y fue figura como jugador

Poco después de que se confirmó su regreso a la Liga MX, Atlante sigue dando de qué hablar, ahora con el anuncio de que Miguel Herrera será su entrenador para el Apertura 2026, apelando a su experiencia y cariño por la institución.

Esto fue confirmado mediante sus redes sociales, en las que "El Equipo del Pueblo" compartió una foto con la silueta del "Piojo" con su conocida frase "estamos trabajando".

Así, el exentrenador de la Selección Mexicana tomó el lugar de Ricardo Carbajal, quien estuvo con los azulgranas durante su último torneo en Liga de Expansión, donde se fue eliminado en Cuartos de Final a manos del Tepatitlán.

La tercera, ¿será la vencida?

Esta será la tercera ocasión que Herrera esté en el banquillo de los "Potros de Hierro", siendo justo en este equipo donde debutó como entrenador y donde vivió su mejor momento como jugador.

Su primera etapa fue de 2002 al 2004; dirigió 97 partidos con saldo de 38 triunfos, 31 empates y 28 derrotas. Esto le valió clasificar a tres Liguillas, llegando dos veces a Cuartos de Final y una vez a Semifinales.

Durante este tiempo contó con algunas figuras como Federico Vilar, Fernando Arce, José Manuel Abundis y su estandarte: Sebastián González "Chamagol".

Pasaron siete años para que se diera su regreso a la que él mismo considera su casa. Sin embargo, su segunda etapa, que fue durante todo el 2011, que comprendió 36 partidos, de los cuales 13 fueron victoria, 8 empates y 15 derrotas. Con todo y esto, logró poner al equipo en una Liguilla, donde se fue en Cuartos de Final.

Para este tiempo, la institución ya estaba en decadencia; sin embargo, sí logró potenciar a algunos jugadores, siendo los más destacados el "Chepe" Guerrero, Fernando Navarro, el "Hobbit" Bermúdez, "Kikín" Fonseca y Giancarlo Maldonado.

No llegará fino

Aunque es un entrenador consolidado, con títulos y un estilo de juego que suele agradar a la tribuna, su última experiencia como entrenador no fue la mejor.

Herrera fue el encargado de dirigir la Copa Oro y llevar la última parte del proceso mundialista con Costa Rica, que pintaba para avanzar al Mundial sin mucho problema, pues México, Estados Unidos y Canadá no participaron porque tenían boleto directo.

No obstante, su equipo nunca alcanzó un buen nivel. En Copa Oro fue eliminado en Cuartos de Final por Estados Unidos y quedó eliminado en Fase de Grupos de la Eliminatoria, siendo superado por Honduras y Haití, que fue líder.