Aterriza selección española en Madrid con el trofeo de campeón

La delegación llegó a Madrid con el preciado trofeo que les acredita como campeones del mundo y que sujetó al bajar por las escaleras del avión el capitán Rodri

La selección española, campeona del Mundial tras vencer en la final a Argentina, aterrizó este lunes a las 14:25 horas local en la terminal 4 del aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez procedente de Nueva York.

La delegación, con el seleccionador Luis de la Fuente al frente, llegó a Madrid en un avión IBERIA A350 con el preciado trofeo dorado que les acredita como campeones del mundo y que sujetó al bajar por las escaleras del avión el capitán, Rodri Hernández.

Los integrantes de la selección fueron recogidos a pie de pista por un autobús serigrafiado con las palabras 'Enhorabuena campeones', en el que se montaron rumbo a un hotel de Madrid, donde comerán y ultimarán los preparativos de una intensa jornada de recibimientos oficiales y festejos.

Las celebraciones oficiales comenzarán cuando La Roja será recibida por la Casa Real en La Zarzuela y, posteriormente, se dirigirá a la Moncloa para ser recibidos por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, antes de iniciar el recorrido por el centro de Madrid en autobús descubierto.

La rúa recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid hasta concluir en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración.

Además, el escenario instalado en Cibeles tendrá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, con la participación de destacados artistas y numerosas sorpresas, según informó la Real Federación Española de Fútbol.