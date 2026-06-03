Aterriza selección de Sudáfrica en México; inicia concentración

Los Bafana Bafana ya están en México para iniciar su concentración de cara al partido de inauguración del Mundial ante la selección azteca

La selección de Sudáfrica aterrizó durante esta madrugada de martes en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para iniciar su concentración con miras a su debut en el Mundial.

El representante africano arribó alrededor de las 04:00 horas, siendo de los primeros combinados en pisar territorio azteca.

La escuadra dirigida por el belga Hugo Broos viajó en vuelo directo procedente de su país a bordo de un Boeing de la línea Omni Air International.

Los Bafana Bafana partieron desde Johannesburgo con un día de retraso debido a problemas en la tramitación de visas para ingresar a Estados Unidos, uno de los países anfitriones del torneo.

Aunque finalmente los jugadores y la mayoría del cuerpo técnico lograron obtener la documentación necesaria para viajar, el entrenador asistente Helman Mkhalele quedó fuera de la delegación luego de que las autoridades estadounidenses no aprobaran inicialmente su visa.

El contratiempo obligó a modificar la agenda del combinado africano a pocos días de su debut mundialista.

Foto: El Sol de Hidalgo

Concentran en Pachuca

La delegación salió escoltada de la terminal aérea bajo un fuerte dospisitio de seguridad rumbo a la ciudad de Pachuca, lugar en donde tendrán su campamento de concentración en la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte.

Se tiene previsto la disputa de un partido amistoso frente a Jamaica el próximo viernes como parte de su preparación final.

Partido de inauguración y juego en Monterrey

Sudáfrica disputará su primera Copa Mundial de la FIFA desde 2010, cuando organizó el torneo en su territorio.

Los africanos forman parte del Grupo A y abrirán su participación enfrentando al anfitrión México el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Posteriormente jugarán ante República Checa en Atlanta y cerrarán la fase de grupos contra Corea del Sur en Monterrey el 24 de junio.