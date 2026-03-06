¡Ataque a full! Nico Sánchez plantea ofensiva de cara al clásico

La mañana había sido larga para el timonel, entrenamiento desde temprano y atención a varios medios de comunicación, con conferencia de prensa incluida

El DT de Rayados habló también sobre el protagonismo que debe de tener su equipo.

La pregunta fue directa - ¿Cómo detener a la dupla de Tigres Correa – Brunetta en el próximo clásico regio? Y la respuesta, contundente:

“Atacando, atacando, si te dijera cómo lo vamos a atacar, te voy a mentir, tampoco te lo diría, pero no hemos visto o no hemos podido terminar de ver del todo lo que queremos para poder presentar a los muchachos el día de mañana, en el poco tiempo y con lo poco que se puede entrenar en estos días". "Pero bueno, entendiendo que estamos en las mismas condiciones los dos equipos, a mí me parece que la mejor manera de defenderse es cómo lo atacás al rival”.

La mañana había sido larga para el timonel, entrenamiento desde temprano y atención a varios medios de comunicación, con conferencia de prensa incluida junto a su cuerpo técnico, y en la charla con Azteca Noreste dejó en claro lo que quiere de este Monterrey,

“Yo siento que en este club tenés que ser protagonista, después está en cada entrenador fijarse de qué manera el club, el equipo es protagonista en cada partido. Ahora lo más reciente que tenemos es el clásico, justamente un partido en donde no hay ningún equipo que especule y el desafío nuestro en poco tiempo es ver qué tan buenos podemos ser para ir a ganar el clásico en cancha de Tigres”.

Sueña con ser DT de Rayados mucho tiempo

Nico también habló sobre sus metas a corto y largo plazo,