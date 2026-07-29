Asume Kyle Shanahan culpa del choque que le causó una conmoción

El entrenador de los 49ers reconoció que fue responsable del accidente que sufrió el pasado 14 de julio tras apartar la vista del para recoger su celular

El entrenador de los 49ers de San Francisco, Kyle Shanahan, reconoció que fue responsable del accidente automovilístico que sufrió el pasado 14 de julio en Palo Alto, luego de apartar la vista del camino para recoger su celular antes de impactarse contra otro vehículo.

El estratega explicó que su telefóno se deslizó de su regazo y quedó atorado entre los asientos, por lo que dejó de mirar la carretera durante unos segundos, provocando la colisión.

Como consecuencia del choque, el entrenador de San Francisco sufrió una conmoción cerebral, fracturas en las costillas, la nariz y la mano izquierda, además de una profunda herida sobre el ojo derecho que requirió puntos de sutura.

Shanahan fue hospitalizado por un corto periodo tras el accidente y desde entonces no ha podido dirigir al equipo durante el inicio del campamento de entrenamiento.

La conductora del otro vehículo, una mujer de 21 años, presentó lesiones menores y no necesitó ser trasladada a un hospital.

Mientras completa su recuperación, el entrenador ha permanecido alejado de las prácticas diarias, por lo que el asistente Chris Foerster asumió temporalmente las funciones principales con apoyo de los coordinadores del equipo.

Los 49ers informaron que el entrenador seguirá un proceso médico similar al aplicado a los jugadores que sufren este tipo de lesiones y retomará sus actividades una vez que reciba el alta médica.

Reconoce que el accidente fue por una distracción

Durante su primera comparecencia ante los medios desde el accidente, Shanahan explicó cómo ocurrió el percance y dejó claro que la responsabilidad fue completamente suya.

"Iba a 20 millas por hora. No estaba usando el teléfono, pero se me cayó entre los asientos. Me agaché para recogerlo, aparté la vista del camino por dos segundos y, cuando levanté la cabeza, las bolsas de aire ya me habían golpeado en la cara", relató.

El entrenador aseguró que en ningún momento manipulaba el celular mientras conducía, sino que el accidente ocurrió al intentar recuperarlo.

Policía confirma la responsabilidad del entrenador

La Policía de Palo Alto confirmó la versión ofrecida por Shanahan y aclaró que un error administrativo provocó que inicialmente la otra conductora apareciera como responsable del choque en una base de datos estatal.

Las autoridades informaron que el reporte ya está siendo corregido y precisaron que no se presentaron cargos contra ninguna de las personas involucradas.

Asimismo, descartaron que Shanahan haya recibido un trato preferencial por parte de los agentes que atendieron el incidente.