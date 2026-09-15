Asume Juan Reynoso la dirección técnica del club Necaxa

El estratega peruano reemplaza a Martín Varini tras los malos resultados del equipo en la decimotercera posición de la tabla.

El Necaxa anunció este lunes la contratación del peruano Juan Reynoso como entrenador para lo que resta del torneo de Apertura de la Liga MX.

"Hoy abre una nueva etapa con nuestro nuevo director técnico. Juan Reynoso es oficialmente nuestro nuevo entrenador. Bienvenido a casa", escribió el equipo en sus redes sociales para dar la bienvenida al peruano.

Reynoso llega en sustitución del uruguayo Martín Varini, quien fue despedido el sábado pasado luego de los malos resultados acumulados por el equipo en el presente certamen.

Varini dejó al Necaxa en la decimotercera posición con ocho puntos, producto de dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas.

La misión de Reynoso, un viejo conocido del fútbol de este país, será recomponer el rumbo de un equipo que cuenta entre sus filas con el uruguayo Agustín Oliveros como líder de la defensa.

En el medio campo se destacan los colombianos Kevin Ante y Juan Pablo Torres, que generan juego ofensivo para su compatriota Juan Valencia.

Reynoso, de 56 años, tiene amplia experiencia en su andar por los banquillos.

Su carrera como técnico arrancó en el Coronel Bolognesi de su país en el 2007, y desde entonces ha dirigido al Universitario, Juan Aurich, Sporting Cristal, Melgar y Cusco.

En México tuvo su primera experiencia en el Puebla y en el Cruz Azul, en el que triunfó como jugador, entre 2021 y 2022.

Entre sus logros se cuentan títulos de liga con Universitario y Melgar y con Cruz Azul.

Fue distinguido como entrenador del año en tres ocasiones en su país y una en el fútbol mexicano.

En su más reciente trabajo, Reynoso comandó al Melgar, conjunto del que fue despedido en mayo pasado.

Su primer partido en el banco del Necaxa será el próximo sábado, cuando visiten al San Luis en partido de la novena jornada del Apertura.