Asume Del Toro nueva realidad tras brillar en el Tour de Francia

El ciclista aseguró que afronta el futuro con motivación renovada, consciente que esta temporada le permitió confirmar que puede competir entre la élite mundial

Tras firmar la mejor temporada de su carrera y convertirse en una de las grandes revelaciones del ciclismo mundial, el mexicano Isaac del Toro hizo un repaso de su año competitivo en una entrevista publicada este martes por el diario francés L'Équipe, donde reflexionó sobre su histórica participación en el Tour de Francia 2026, competencia en la que finalizó tercero de la clasificación general y conquistó el maillot blanco como mejor corredor joven.

A sus 22 años, el ciclista bajacaliforniano reconoció que el Tour representó un punto de inflexión en su trayectoria profesional, al tratarse de su debut en la máxima prueba del ciclismo mundial y de una experiencia que, aseguró, le permitió crecer tanto deportiva como personalmente.

“Con el tiempo empiezo a acostumbrarme a hablar un poco más. Es simplemente cuestión de tiempo, no es algo fácil”, reconoció Isaac Del Toro al explicar cómo ha tenido que adaptarse a la exposición mediática que llegó junto a sus resultados de esta temporada.

Del Toro explicó que uno de los principales aprendizajes de la carrera fue comprender la exigencia que implica pelear durante tres semanas al más alto nivel, compartiendo equipo con el esloveno Tadej Pogacar, campeón de la edición, y midiéndose frente a algunos de los mejores corredores del pelotón internacional.

El mexicano también destacó el ambiente vivido dentro de UAE Team Emirates XRG, escuadra con la que completó una campaña sobresaliente. A lo largo de la temporada confirmó su progresión como una de las principales figuras jóvenes del ciclismo, consolidando el ascenso que había iniciado el año anterior con actuaciones destacadas en las grandes vueltas.

Sobre su tercer lugar en la ronda francesa, Del Toro admitió que se trató de un resultado que superó muchas de las expectativas iniciales. Si bien llegó a la prueba con la misión principal de respaldar a Pogacar, el ensenadense logró mantenerse entre los mejores de la clasificación general, además de adjudicarse una victoria de etapa y convertirse en el mejor ciclista sub-26 de la competencia.

"Ni siquiera pensaba en ganar una etapa, pero este tipo (Tadej Pogacar) me hizo ganar el primer día (en Barcelona). Cuando me di cuenta de que mis compañeros y el cuerpo técnico querían que fuera segundo o tercero de la general me dije: 'Estoy en apuros'. En ese momento tienes que dar un paso al frente, ser más agresivo. Para mi fue el momento más especial del año", agregó.

El ciclista, que dejó su casa en México a los 14 años, aseguró que vive algo aislado en San Marino y que apenas vuelve al país.

"Vivo once meses en San Marino para hacer mi trabajo y perseguir mis sueños. Abandoné la casa sabiendo los sacrificios que iba a tener que hacer y ahora me dejo llevar. Disfruto cada día, pero es diferente que los corredores europeos, no estoy nunca en casa, casi no veo a mi familia. Estoy siempre solo y hago lo mío. Quizá por ello trato de aprovechar todas las oportunidades", comentó.

El Tour de Francia 2026 marcó un antes y un después para el ciclismo mexicano. Del Toro se convirtió en el primer representante nacional en subir al podio de la carrera más prestigiosa del calendario internacional, cerrando la prueba únicamente por detrás de Pogacar y del belga Remco Evenepoel, además de conquistar el maillot blanco que acredita al mejor joven de la competencia.