Asume Daniel Carreño la dirección técnica de Nacional

El estratega uruguayo inicia su tercera etapa al frente del Tricolor en reemplazo de Jorge Bava tras caer en el torneo Clausura.

Daniel Carreño se convirtió este lunes en el nuevo técnico de Nacional, club con el que conquistó una Copa Libertadores y una Copa Intercontinental en su etapa como futbolista y un Campeonato Uruguayo cuando lo dirigió.

Así lo informó el Tricolor en un comunicado en el que detalló que el nuevo entrenador trabajará con Rodrigo Bengua como ayudante de campo, Santiago Mendaña como preparador físico y Agustín Pérez como videoanalista.

Inicio de carrera de Daniel Carreño

Nacido en Montevideo en 1963, Carreño comenzó su carrera como futbolista en Montevideo Wanderers y llegó a Nacional en 1988 procedente del Racing Lens francés.

Disputó 16 encuentros con la camiseta del Tricolor, en los que sumó cinco victorias y marcó dos tantos.

En la final de la Libertadores de ese año ingresó en el segundo tiempo del juego de ida y en el suplementario del encuentro de vuelta, en el que los uruguayos golearon por 3-0 al argentino Newell's Old Boys y se consagraron campeones.

El 11 de diciembre, ingresó a los 112 minutos de la final de la Copa Intercontinental, en la que Nacional venció en los penaltis por 7-6 al neerlandés PSV Eindhoven tras igualar 2-2. Carreño disparó desde los doce pasos y no pudo convertir.

Carrera como entrenador

Como entrenador, llegó por primera vez al Tricolor en 2002 y ganó el Campeonato Uruguayo tras vencer a Danubio en las finales. Un año después dejó el club luego de perder el título con Peñarol.

En el 2007 regresó y fue reemplazado en septiembre, tras una sola victoria en los últimos cinco juegos oficiales que dirigió.

Durante su carrera, Carreño también dirigió a equipos como Liga de Quito, Deportivo Cali, Montevideo Wanderers, Al-Nassr, Al-Shabab y la selección de Catar.

El domingo, Jorge Bava, quien dirigía al equipo desde el 22 de marzo, fue despedido tras caer ante Racing en la segunda fecha del Clausura y llegar a su undécima derrota en 25 juegos.