Astros frenan a Yankees con jonrón ante Gerrit Cole

El resultado permitió a los Astros llevarse dos de los tres juegos de la serie en el Yankee Stadium y mantenerse como líderes del Oeste de la Liga Americana

Los Astros de Houston derrotaron 5-1 a los Yankees de Nueva York este jueves, apoyados en una destacada actuación de Christian Walker y un cuadrangular de Jeremy Peña.

Walker conectó tres imparables, incluido un jonrón de dos carreras frente a Gerrit Cole en la sexta entrada, mientras que Peña agregó un vuelacercas solitario en el séptimo episodio para sentenciar el triunfo de Houston.

El resultado permitió a los Astros llevarse dos de los tres juegos de la serie en el Yankee Stadium y mantenerse como líderes del Oeste de la Liga Americana, con marca de 67-67 y un juego de ventaja sobre Texas.

Walker puso fin a una racha de 11 turnos sin conectar hit con un sencillo en el segundo inning y posteriormente castigó una curva de Cole con un cuadrangular que colocó el marcador 3-0.

Houston amplió su ventaja en el octavo episodio. Walker conectó un doble ante Justin Topa y posteriormente anotó gracias a una jugada en la que los Yankees cometieron dos errores.

El primero correspondió al novato George Lombard Jr., cuyo rodado se desvió de su guante para convertirse en su séptimo error en apenas 20 juegos como campocorto. José Caballero también cometió un error con un lanzamiento descontrolado a primera base.

Con ello, Lombard estableció una marca negativa al convertirse en el primer campocorto de los Yankees desde Roger Peckinpaugh, en 1915, en cometer errores en seis juegos consecutivos.

Peña también aportó a la ofensiva de Houston después de recibir un pelotazo de Cole en una mano y anotar posteriormente con un sencillo del mexicano Isaac Paredes. En la séptima entrada, el dominicano volvió a responder con su jonrón ante Yerry de los Santos.

Por Houston, Hayden Wesneski se apuntó la victoria al permitir una carrera y tres hits en poco más de cinco entradas. El lanzador enfrentó al equipo que lo seleccionó en el Draft de 2019.

Cole cargó con la derrota tras permitir tres carreras y seis imparables en seis entradas, además de ponchar a cinco bateadores y conceder una base por bolas.