Aston Villa acaba con el paso perfecto del Manchester City

El Manchester City sufrió su primera derrota de la temporada en la Premier League al caer 2-1 ante el Aston Villa este sábado en Villa Park

El Manchester City sufrió su primera derrota de la temporada en la Premier League al caer 2-1 ante el Aston Villa este sábado en Villa Park. Un doblete de Nicolas Jackson terminó con el arranque perfecto del equipo dirigido por Enzo Maresca, que buscaba sumar su octava victoria consecutiva en el campeonato.

Jackson abrió el marcador en los primeros seis minutos y, aunque Erling Haaland consiguió el empate durante la segunda mitad, el delantero del Villa volvió a aparecer para marcar el tanto definitivo y asegurar los tres puntos para los locales.

El Aston Villa salió decidido a aprovechar su condición de local y tomó la ventaja al minuto seis. Jackson capitalizó un error defensivo del City y definió para poner el 1-0 en el marcador.

El conjunto visitante intentó reaccionar y generó oportunidades para emparejar el encuentro, pero el guardameta del Villa, Zion Suzuki, respondió con varias intervenciones que mantuvieron a su equipo al frente durante la primera parte.

Haaland empató, pero el Villa respondió

El Manchester City encontró la igualdad al minuto 52, cuando Haaland remató de cabeza un centro de Iliman Ndiaye para marcar el 1-1.

La reacción de los visitantes duró poco. Al minuto 60, Jackson recibió un pase de Ibrahim Mbaye y conectó un disparo de primera intención que terminó dentro de la portería defendida por Gianluigi Donnarumma.

Con el 2-1, el delantero senegalés llegó a siete goles en la temporada en todas las competiciones, mientras que el Aston Villa sostuvo su ventaja pese a los intentos del City por rescatar el empate.

El City pierde su racha invicta

La derrota puso fin a la serie de siete triunfos consecutivos del Manchester City en la Premier League y frenó su intento de conseguir una octava victoria seguida.

Para el Aston Villa, el resultado amplió su buen momento reciente a seis victorias en siete partidos disputados en todas las competiciones, además de prolongar su racha de triunfos como local frente al City.

El equipo de Maresca deberá pasar página tras su primer tropiezo liguero, mientras que el Villa celebró una victoria impulsada por la eficacia de Jackson y la capacidad de su defensa para resistir la presión visitante.