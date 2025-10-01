Así terminaron los juegos 1 de la Serie de Comodines de la MLB

De los cuatro encuentros disputados, la única novena que consiguió una victoria tranquila fueron los de Los Ángeles, quienes vencieron a los Reds por 10-5

Este martes se llevaron a cabo los primeros cuatro juegos de la Serie de Comodines, los cuales la mayoría estuvieron cerrados de inicio a fin, pero dejó en claro algo: Los Angeles Dodgers son los claros contendientes a llevarse por segundo año la Serie Mundial.

Pues de los cuatro encuentros disputados, la única novena que consiguió una victoria tranquila fueron los de Los Ángeles, quienes vencieron a los Cincinnati Reds por 10-5.

Pese a que llegó a estar hasta 10 carreras por encima, los Dodgers estuvieron dubitativos a partir de la séptima entrada, incluso su triunfo llegó a estar cuestionado, sin embargo, la novena logró sacar adelante el encuentro, que le da ventaja parcial en la serie, la cual continuará este jueves.

Shohei making it look easy. pic.twitter.com/5Kh01wYv55 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 1, 2025

Los errores le cuestan el juego a Cleveland

En el inicio de la postemporada de las Grandes Ligas, los Guardianes de Cleveland permitieron que los Tigres de Detroit los superaran en casa por 2-1 en el inicio de la serie de comodines de la Liga Americana.

Gavin Williams ponchó a ocho y dispersó cinco hits en más de seis entradas, pero acusó un par de carreras sucias. Además, los errores del jardinero derecho puertorriqueño Johnathan Rodríguez en la primera entrada y del primera base dominicano Jhonkensy Noel en la séptima marcaron la diferencia en el primer partido de la serie al mejor de tres en el Progressive Field, en Cleveland.

Los Cubs ganan por primera vez en playoff desde 2017

En el segundo juego del día, los Chicago Cubs se impusieron por 3-1 a los San Diego Padres con jonrones consecutivos de Seiya Suzuki y Carson Kelly en el arranque de la postemporada de la Liga Nacional.

Durante el juego, la actuación perfecta del bullpen de Chicago cristalizó la primera victoria en postemporada de la franquicia desde 2017.

Suzuki abrió la quinta entrada con un batazo de 424 pies entre el jardín izquierdo y el central contra Nick Pivetta, empatando el encuentro 1-1.

Keller to cap it off. pic.twitter.com/M1oLBtioUF — Chicago Cubs (@Cubs) September 30, 2025

Previo a que Suzuki bateara, Pivetta había retirado a 11 bateadores consecutivos antes de que el japonés extendiera a cinco juegos su racha de jonrones, que se remonta a la temporada regular.

Seguido de Suzuki, Kelly siguió con un elevado que apenas superó el muro entre el jardín izquierdo y el central. El cátcher originario de Chicago levantó su brazo derecho en el aire mientras rodeaba la primera base.

Ya en la parte baja del encuentro, Dansby Swanson anotó la tercera carrera después de un hit de Nico Hoerner.

Los YANKEES se congelan en Nueva York

En el Yankee Stadium, los de Nueva York dejaron ir la ventaja sobre los Boston Red Sox, quienes remontaron 3-1 la segunda serie de comodines en la Liga Americana.

Garrett Crochet brilló con 11 ponches en casi ocho innings, pese a permitir un jonrón de Anthony Volpe en la segunda entrada.

CHAPPY SLAMS THE DOOR. pic.twitter.com/gbxDYeKosm — Red Sox (@RedSox) October 1, 2025

Boston volteó el marcador en la séptima entrada, cuando Masataka Yoshida pegó un sencillo de dos carreras ante Luke Weaver. Más tarde, Alex Bregman amplió la ventaja con un doble productor en la novena.

En el cierre, Aroldis Chapman apagó la rebelión de los Yankees al dominar con las bases llenas y sin outs: ponchó a Giancarlo Stanton, sacó un elevado de Jazz Chisholm Jr. y volvió a ponchar a Trent Grisham para sellar la victoria 3-1.