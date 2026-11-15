Así se vivirá la vuelta de cuartos en la Liga MX Femenil

Tigres UANL, Rayadas de Monterrey y América defenderán sus ventajas obtenidas en la ida frente a Pumas, Pachuca y Toluca.

La emoción de la fase final alcanza su punto máximo este fin de semana con la disputa de los partidos de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil, donde ocho escuadras buscarán sellar su boleto rumbo a las semifinales del torneo.

Cartelera del fin de semana

La actividad arrancará este sábado con una doble cartelera de alto voltaje, protagonizada en primer turno por el choque entre Tigres UANL y Pumas en punto de las 5:00 p.m. Más tarde, la jornada sabatina cerrará con el enfrentamiento entre Guadalajara y FC Juárez programado para las 9:00 p.m.

Para el domingo, la definición continuará con otros dos duelos de pronóstico reservado. A las 7:00 p.m., las Rayadas de Monterrey se medirán ante las Tuzas del Pachuca, mientras que la última invitada a la siguiente ronda se conocerá a las 9:10 p.m. tras el choque estelar entre Toluca y América.

Así llegan tras los partidos de ida

Los encuentros de vuelta arrancan con ventajas importantes para varios equipos tras lo sucedido a mitad de semana. El pasado martes 10 de noviembre, Tigres UANL pegó primero como visitante tras vencer 2-3 a Pumas, mientras que FC Juárez y Guadalajara dejaron todo abierto tras empatar 0-0. Por su parte, en la actividad del miércoles 11 de noviembre, América sacó una contundente ventaja de 3-0 sobre Toluca, y las Rayadas de Monterrey hicieron lo propio al imponerse 0-1 en su visita a Pachuca.