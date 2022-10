Así se vivió el Red Bull Show Run de 'Checo' Pérez

Guadalajara se llenó de adrenalina con la visita de "Checo" Pérez para presentar su Show Run junto a la escudería Red Bull previo al Gran Premio de México.

Por: Edson López

octubre, 25, 2022 16:39

"Checo" Pérez aceleró los corazones de sus compatriotas este miércoles durante su Show Run en Guadalajara.

Durante el evento patrocinado por Red Bull, los asistentes recibieron una sobrecarga de adrenalina, pues no solo verían al piloto llevar a la máxima velocidad el poderoso monoplaza de la escudería, si no que tambien fueron testigos de un espectáculo aéreo protagonizado por un parapente motorizado, una carrera de go karts, show de drifting, entre otros.

El cielo de Guadalajara hoy se ve diferente #RedBullShowrun pic.twitter.com/RXGTR0urlU — Red Bull México (@redbullMEX) October 25, 2022

Pero la joya de la corona fue cuando La Minerva se convirtió en la pasarela del magnifico RB7 conducido por "Checo" Pérez, con el que gracias a sus 18,000 RPM, hicieron templar a Guadalajara.

Este evento fue la entrada para el Gran Premio de México que se celebrará en la capital del país, el próximo domingo 30 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Pérez ostenta el tercer lugar de la temporada de la Formula 1 con 256 puntos acumulados, solo superado por el piloto de Ferrari, Charles Leclerc con 267 puntos y su compañero de escudería Max Verstappen quien acumula ya 391 puntos.

No estamos llorando, solo se nos metió el #RedBullShowrun Guadalajara 22 al ojo pic.twitter.com/LpUfDoYtzs — Red Bull México (@redbullMEX) October 25, 2022

"Checo" es quien se perfila como favorito para llevarse el primer lugar de este GP, pues está corriendo en la tierra que le vió nacer.

