Así se vivió el cierre de la jornada 5 en la Liga de Naciones

Las anotaciones de Alexandru Cicâldău y Dennis Man permitieron dar la vuelta al resultado inicial para sumar unidades valiosas.

La emoción de la Liga de Naciones continuó este sábado con partidos de alto voltaje correspondientes a la recta final de la fase de grupos, donde los combinados nacionales disputaron cada balón con intensidad para perfilar su clasificación a la siguiente ronda.

Duelos clave en la fase de grupos

Austria 1-0 Irlanda: En el Grupo G, el conjunto austriaco hizo valer su localía en un duelo sumamente disputado. La solidez defensiva irlandesa resistió gran parte del encuentro, pero la aparición de Saša Kalajdžić al minuto 78 rompió el cero en el marcador para sellar el triunfo y afianzar a Austria en la cima del sector con 11 puntos.

En el Grupo G, el conjunto austriaco hizo valer su localía en un duelo sumamente disputado. La solidez defensiva irlandesa resistió gran parte del encuentro, pero la aparición de al minuto 78 rompió el cero en el marcador para sellar el triunfo y afianzar a Austria en la cima del sector con 11 puntos. Portugal 1-4 Dinamarca: En una auténtica feria de goles dentro del Grupo D, Dinamarca sorprendió a domicilio a los lusos con una actuación brillante. Pierre-Emile Højbjerg abrió el camino de penalti al minuto 43, seguido por un doblete de Rasmus Højlund (50' y 57') y un tanto más de Joachim Andersen al 75'. Por los locales descontó Bernardo Silva en tiempo de compensación (90+4'), resultado que aprieta la parte alta de la tabla.

En una auténtica feria de goles dentro del Grupo D, Dinamarca sorprendió a domicilio a los lusos con una actuación brillante. abrió el camino de penalti al minuto 43, seguido por un doblete de (50' y 57') y un tanto más de al 75'. Por los locales descontó en tiempo de compensación (90+4'), resultado que aprieta la parte alta de la tabla. Irlanda del Norte 1-0 Ucrania: En la actividad del Grupo F, los norirlandeses sumaron tres unidades vitales gracias a la anotación solitaria de Terry Devlin al minuto 68, resultado con el que se afianzan en el liderato de su sector con 11 puntos.

En la actividad del Grupo F, los norirlandeses sumaron tres unidades vitales gracias a la anotación solitaria de al minuto 68, resultado con el que se afianzan en el liderato de su sector con 11 puntos. Suecia 3-2 Bosnia y Herzegovina: El Grupo H regaló un partido vibrante y lleno de emociones. Suecia se impuso con anotaciones de Daniel Svensson (5') y un doblete de penalti de Viktor Gyökeres (11' y 45+2'). Por parte de Bosnia, Armin Gigović (47') y Sead Kolašinac (62') acercaron a su equipo, pero los suecos defendieron la ventaja para mantenerse firmes en la primera posición con 13 unidades.

El Grupo H regaló un partido vibrante y lleno de emociones. Suecia se impuso con anotaciones de (5') y un doblete de penalti de (11' y 45+2'). Por parte de Bosnia, (47') y (62') acercaron a su equipo, pero los suecos defendieron la ventaja para mantenerse firmes en la primera posición con 13 unidades. Rumania 2-1 Polonia: Cerrando la actividad de ese mismo sector, Rumania logró una valiosa victoria en casa tras remontar un partido que se complicó. Alexandru Cicâldău al minuto 68 y Dennis Man al 72' le dieron la vuelta al marcador tras el tanto inicial polaco de Marcel Regula (82').

La competencia entra en su etapa más decisiva y cada selección busca afinar detalles de cara al cierre definitivo de la fase de grupos.