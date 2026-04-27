Así se jugará la liguilla del Clausura 2026 en Liga MX

Los cuartos de final de ida, se jugarán el sábado 2 y domingo 3 de mayo, mientras que los encuentros de vuelta están programados para el 9 y 10 de mayo.

Cruz Azul cerró la fase regular con autoridad y se colocó en una posición privilegiada rumbo a la liguilla del Clausura 2026. La Máquina goleó 4-1 a Necaxa en la última jornada y, con ese resultado, escaló al tercer lugar de la tabla, evitando un cruce directo ante Toluca, uno de los equipos más dominantes de los últimos torneos.

El conjunto celeste rompió una racha sin triunfos y mostró contundencia en el momento clave del campeonato. José Paradela, Agustín Palavecino, Luka Romero y Andrés Montaño marcaron los goles en un partido que se definió en el segundo tiempo, luego de una primera mitad con pocas emociones.

Paradela abrió el marcador al minuto 53 con un zurdazo, Palavecino amplió la ventaja al 63, Romero firmó el tercero en un tiro libre al 77 y Montaño cerró la goleada al 90+5 en un contragolpe. Necaxa descontó con un penal de Ricardo Monreal al 71.

El triunfo también marcó el primer partido bajo la dirección de Joel Huiquí, tras la salida del técnico Nicolás Larcamón, y le permitió a Cruz Azul llegar con impulso a la fase final.

Así se jugarán los cuartos de final del Clausura 2026

Con el cierre del Clausura 2026, ya quedaron definidos los cruces de la liguilla, que se disputará con el formato tradicional de ida y vuelta entre los ocho mejores equipos.

Los enfrentamientos de cuartos de final son:

Pumas (1°) vs América (8°)

Ida: Estadio Azteca

Vuelta: Estadio Olímpico Universitario

Guadalajara (2°) vs Tigres (7°)

Ida: Estadio Universitario

Vuelta: Estadio Akron

Cruz Azul (3°) vs Atlas (6°)

Ida: Estadio Jalisco

Vuelta: Lugar por definir

Pachuca (4°) vs Toluca (5°)

Ida: Estadio Nemesio Diez

Vuelta: Estadio Hidalgo

Debido a que el calendario de la Liga MX coincide con las Semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026, en las que aún participan Tigres y Toluca, los partidos de ida no se disputarán entre semana como es habitual.

Es por esa razón que los cuartos de final de ida, se jugarán el sábado 2 y domingo 3 de mayo, mientras que los encuentros de vuelta están programados para el 9 y 10 de mayo.

Hasta el momento, los horarios de juego están por confirmarse por parte de la Liga MX.

Cruz Azul evita al campeón y toma ventaja

El resultado en la última jornada no solo significó tres puntos para Cruz Azul, sino también una mejor posición estratégica en la tabla. Al finalizar tercero, evitó enfrentarse a Toluca, equipo que ha dominado los torneos recientes y que parte como uno de los favoritos al título.

En su lugar, La Máquina enfrentará a Atlas, en una serie donde cerrará como local y con la ventaja de su posición en la tabla en caso de empate global.

Además, el equipo celeste llega con un envión anímico importante tras recuperar contundencia ofensiva, un factor que había sido irregular en las semanas previas.

Liguilla sin play-in y con duelos de alto nivel

El Clausura 2026 se disputa sin fase de repechaje o play-in, por lo que solo los ocho mejores equipos avanzaron directamente a la liguilla, lo que eleva el nivel competitivo desde los cuartos de final.

La fase final arranca con enfrentamientos de alto perfil, incluidos duelos tradicionales como el Clásico Capitalino entre Pumas y América y la revancha de aquella final en el Clausura 2023, Guadalajara frente a Tigres, en una liguilla que promete intensidad desde su arranque.

Con los cruces definidos, los equipos afinan detalles para una fase final en la que cada serie se jugará a doble partido y donde la posición en la tabla seguirá siendo un factor clave en la definición de los clasificados.