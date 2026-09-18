Así se jugará la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX

Toluca encabeza la clasificación con 19 puntos, seguido por Chivas con 17 y América con 16, mientras Cruz Azul suma 15 y aún tiene un partido pendiente

El Apertura 2026 llega a la mitad de su calendario con la pelea por los primeros lugares cada vez más cerrada. La Jornada 9 de la Liga MX tendrá como principal atractivo el Clásico Nacional entre América y Chivas, además de duelos que pueden mover la parte alta de la clasificación.

La actividad comenzará el viernes 18 de septiembre, pero será el sábado cuando se concentre buena parte de los reflectores, con tres encuentros que involucran a equipos protagonistas: Atlas contra Pumas, Rayados frente a Cruz Azul y América ante Chivas.

Tigres visitará a Juárez el viernes por la noche, en un duelo que también tendrá especial atención por la situación del conjunto fronterizo, que todavía busca sus primeros puntos del torneo.

Rayados, por su parte, recibirá el sábado a Cruz Azul en un partido que puede resultar importante para las aspiraciones de La Máquina, que marcha con 15 unidades y todavía tiene un encuentro pendiente.

La cima, cada vez más apretada

Toluca llega como líder general con 19 puntos, después de haber aprovechado los resultados de la jornada anterior. Chivas ocupa el segundo puesto con 17 unidades, mientras América aparece tercero con 16.

Además, Cruz Azul completa el grupo de equipos que pelean directamente por los primeros puestos, con 15 puntos. Tanto las Águilas como La Máquina tienen todavía un partido pendiente, por lo que cuentan con margen para recuperar terreno.

El Clásico Nacional cierra el sábado

América y Chivas se enfrentarán el sábado 19 de septiembre a las 21:15 horas. Las Águilas llegan con 16 puntos, mientras el Rebaño Sagrado suma 17, por lo que el resultado tendrá un impacto directo en la pelea por los primeros lugares.

Antes, Atlas recibirá a Pumas a las 17:00 horas y Rayados hará lo propio ante Cruz Azul a las 19:10.

El domingo habrá tres partidos. Toluca recibirá a Santos Laguna a las 18:00 horas, en un encuentro que tendrá como atractivo adicional el regreso de Renato Paiva al Estadio Nemesio Diez. Los Guerreros llegan después de conseguir su primera victoria del torneo.

Así se jugará la Jornada 9

Viernes 18 de septiembre

Puebla vs. Atlante — 19:00 horas.

Juárez vs. Tigres — 21:00 horas.

Sábado 19 de septiembre

Atlas vs. Pumas — 17:00 horas.

Atlético de San Luis vs. Necaxa — 17:00 horas.

Rayados vs. Cruz Azul — 19:10 horas.

América vs. Chivas — 21:15 horas.

Domingo 20 de septiembre