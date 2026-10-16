Así se jugará la fecha 12 del Apertura 2026 de la Liga MX

Con el final de torneo cada vez más cerca, los equipos ya no se pueden permitir dejar ir puntos clave en la lucha por la Liguilla

La Jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX trae de vuelta la emoción del campeonato con una cartelera atractiva que pondrá a prueba a los clubes tanto en la pelea por los primeros puestos de la tabla general como en la intensa disputa por mantenerse dentro de la zona de clasificación.

La actividad de esta nueva fecha se pondrá en marcha con encuentros vibrantes a lo largo del fin de semana, destacando enfrentamientos de alto voltaje que prometen definir el rumbo de los equipos rumbo a la recta final de la fase regular.

Uno de los duelos que más reflectores acapara es el Chivas vs. Tigres, un choque imperdible entre dos instituciones obligadas a ser protagonistas.

Asimismo, el León vs. América medirá las aspiraciones de unas Águilas que buscan afianzarse en la parte alta frente a un cuadro esmeralda aguerrido en su casa, mientras que el Cruz Azul vs. FC Juárez cerrará varios de los frentes más esperados.

Calendario de partidos de la jornada 12

16 de octubre

Necaxa vs. Atlas — 19:00 horas

Tijuana vs. Puebla — 21:00 horas

Atlante vs. Pumas — 21:00 horas

17 de octubre

Santos Laguna vs. Querétaro — 17:00 horas

Chivas vs. Tigres — 17:07 horas

Toluca vs. Atlético de San Luis — 19:00 horas

León vs. América — 19:00 horas

Cruz Azul vs. FC Juárez — 21:10 horas

18 de octubre

Monterrey vs. Pachuca — 19:00 horas

Así va la tabla general

Con la competencia al rojo vivo, la lucha por el liderato general se mantiene sumamente reñida entre los punteros del torneo: