Así se jugará la fecha 12 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX trae de vuelta la emoción del campeonato con una cartelera atractiva que pondrá a prueba a los clubes tanto en la pelea por los primeros puestos de la tabla general como en la intensa disputa por mantenerse dentro de la zona de clasificación.
La actividad de esta nueva fecha se pondrá en marcha con encuentros vibrantes a lo largo del fin de semana, destacando enfrentamientos de alto voltaje que prometen definir el rumbo de los equipos rumbo a la recta final de la fase regular.
Uno de los duelos que más reflectores acapara es el Chivas vs. Tigres, un choque imperdible entre dos instituciones obligadas a ser protagonistas.
Asimismo, el León vs. América medirá las aspiraciones de unas Águilas que buscan afianzarse en la parte alta frente a un cuadro esmeralda aguerrido en su casa, mientras que el Cruz Azul vs. FC Juárez cerrará varios de los frentes más esperados.
Calendario de partidos de la jornada 12
16 de octubre
Necaxa vs. Atlas — 19:00 horas
Tijuana vs. Puebla — 21:00 horas
Atlante vs. Pumas — 21:00 horas
17 de octubre
Santos Laguna vs. Querétaro — 17:00 horas
Chivas vs. Tigres — 17:07 horas
Toluca vs. Atlético de San Luis — 19:00 horas
León vs. América — 19:00 horas
Cruz Azul vs. FC Juárez — 21:10 horas
18 de octubre
Monterrey vs. Pachuca — 19:00 horas
Así va la tabla general
Con la competencia al rojo vivo, la lucha por el liderato general se mantiene sumamente reñida entre los punteros del torneo: