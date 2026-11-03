Así quedó la tabla del Apertura 2026 tras la Jornada 15

América, Chivas y Cruz Azul llegaron a 29 puntos y comparten el liderato, aunque las Águilas conservan el primer puesto por diferencia de goles

La Jornada 15 del Apertura 2026 dejó una pelea cerrada por el liderato de la Liga MX, en donde América, Chivas y Cruz Azul llegaron a 29 puntos y comparten la cima de la clasificación.

Las Águilas conservan el primer puesto por diferencia de goles, mientras Santos Laguna se metió a la zona de Liguilla después de vencer a Necaxa. En el otro extremo, Tigres quedó sin posibilidades matemáticas de avanzar a la fase final.

Con dos fechas por disputarse y un partido pendiente entre Monterrey y Querétaro, la disputa por los primeros ocho lugares sigue abierta. Rayados, Pumas y Gallos Blancos todavía aspiran a meterse en puestos de clasificación.

Así quedó la tabla general del Apertura 2026

Después de los nueve encuentros de la fecha 15, América encabeza la clasificación con 29 unidades y una diferencia de goles de +16. Chivas y Cruz Azul tienen la misma cantidad de puntos, pero ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Atlas se mantiene cuarto con 27 puntos, mientras Toluca aparece quinto con 24. Tijuana, León y Santos completan los ocho primeros puestos, todos con 22 unidades.

América | 29 puntos Chivas | 29 puntos Cruz Azul | 29 puntos Atlas | 27 puntos Toluca | 24 puntos Tijuana | 22 puntos León | 22 puntos Santos Laguna | 22 puntos Monterrey | 21 puntos Pumas | 20 puntos Querétaro | 20 puntos Pachuca | 19 puntos Atlético de San Luis | 19 puntos Puebla | 14 puntos Tigres | 15 puntos Atlante | 14 puntos Necaxa | 10 puntos FC Juárez | 8 puntos

Atlas se lleva los tres puntos en San Luis

La jornada comenzó el viernes 30 de octubre con la victoria de Atlas por 1-0 ante Atlético de San Luis, en el Estadio Libertad Financiera.

Florián Monzón marcó el único tanto del encuentro, resultado que permitió a los rojinegros llegar a 27 puntos y mantenerse en el cuarto lugar.

Juárez vence a Querétaro y suma en casa

FC Juárez derrotó 3-1 a Querétaro en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Óscar Estupiñán, Madson y José Luis Rodríguez marcaron para los Bravos, mientras que Alí Ávila anotó el tanto de los visitantes.

Con el triunfo, Juárez llegó a ocho unidades y Gallos se quedó con 20, todavía con un partido pendiente.

Pumas remonta ante Puebla en el Cuauhtémoc

Pumas consiguió una victoria de 2-1 frente al Puebla. Omar Moreno adelantó a los locales, pero Juninho y Álvaro Angulo marcaron para los universitarios, que alcanzaron los 20 puntos y se colocaron en el décimo puesto de la clasificación..

Pachuca golea a Tigres y lo deja sin Liguilla

Uno de los resultados más contundentes de la fecha fue el 3-0 de Pachuca sobre Tigres en el Estadio Hidalgo. Salomón Rondón marcó en dos ocasiones y Kennedy completó la cuenta.

La derrota dejó a los felinos con 15 puntos y sin posibilidades matemáticas de alcanzar los puestos de clasificación.

Rayados y Tijuana reparten puntos en un partido de seis goles

Monterrey y Tijuana empataron 3-3. Hugo Cuypers anotó dos veces y Lucas Ocampos aportó otro tanto para Rayados; por los Xolos marcaron Jackson Porozo y Adonis Preciado, quien consiguió un doblete.

El resultado dejó a Monterrey con 21 puntos y un encuentro pendiente, mientras Tijuana llegó a 22.

Chivas derrota al Atlante con cuatro goles

Guadalajara se impuso 4-2 al Atlante. Santiago Sandoval consiguió un doblete, mientras Eduardo Aguirre y Efraín Álvarez también se hicieron presentes en el marcador.

Por los visitantes anotaron Martín Sarrafiore y Jhojan Julio. Chivas llegó a 29 unidades y se mantuvo en la pelea por el liderato.

América empata con Toluca, pero conserva la cima

América y Toluca igualaron 2-2 en el Estadio Azteca. Henry Martín marcó los dos goles de las Águilas, mientras que Federico Viñas y Alexis Vega anotaron para los Diablos Rojos.

El empate dejó a ambos equipos con 29 y 24 puntos, respectivamente. América conservó el primer puesto por diferencia de goles.

Santos derrota a Necaxa y se mete entre los ocho

Santos Laguna venció 1-0 a Necaxa en el Estadio TSM. El único tanto llegó mediante un autogol de Matías Espíndola, resultado que permitió a los laguneros alcanzar los 22 puntos y subir al octavo lugar, dentro de la zona de Liguilla.

Necaxa, por su parte, permaneció en el penúltimo puesto con 10 unidades.

Cruz Azul vence a León y alcanza a los líderes

La Máquina cerró la jornada con un triunfo de 2-1 sobre León. Andrés Montaño y José Paradela marcaron para Cruz Azul, mientras que José Alvarado anotó por los esmeraldas.

Con este resultado, los celestes llegaron a 29 puntos y se colocaron en el tercer lugar, empatados con América y Chivas.

La Jornada 16 se jugará del 6 al 8 de noviembre

El Apertura 2026 continuará con la Jornada 16, programada del viernes 6 al domingo 8 de noviembre. L

Los equipos tendrán dos fechas para definir su lugar en la fase final, algunos buscarán asegurar su clasificación y otros todavía pelearán por entrar entre los ocho primeros.