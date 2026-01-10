Info 7 Logo
Así puedes participar para crear el jersey alternativo de Rayados

Por: Eduardo Tovar

09 Enero 2026, 12:16

El Club Monterrey invita a la afición a participar en el diseño de la nueva playera alternativa que lucirán Rayados y Rayadas

El Club de Futbol Monterrey lanzó por primera vez una convocatoria en donde los aficionados podrán crear el jersey alternativo que utilizarán Rayados y Rayadas durante el 26-27.

Mediante esta iniciativa se busca reconocer la pasión, identidad y creatividad de quienes acompañan al equipo en cada partido.

“Transformar ese sentimiento en un uniforme que represente el orgullo de ser Rayado”, señala el club albiazul.

A partir de este 9 de enero se podrán enviar los diseños para participar y cada propuesta será evaluada por un comité interno del club y la marca Puma.

Indicaron que se tomará en cuenta la originalidad, la creatividad y la esencia Rayada, con el objetivo de seleccionar un diseño que represente fielmente al equipo y afición.

¿Cómo puedes participar?

Para formar parte del proceso creativo del jersey alternativo, el Club Monterrey dio a conocer los pasos, en donde se pide descargar la plantilla oficial que incluye las guías y especificaciones necesarias para el diseño del jersey.

diseno-jersey-rayados2.jpg

Conoce las bases 

-La convocatoria está abierta a aficionados mayores de 18 años. Los menores de edad podrán participar a través de su padre, madre o tutor legal, quien asumirá todas las obligaciones derivadas de los Términos y Condiciones.

-Debes contar con Rayado ID activo.

-Los diseños deberán respetar los elementos oficiales del Club y PUMA, incluyendo el escudo y patrocinadores.

-Cada participante podrá registrar hasta 10 diseños distintos.

-El periodo de participación será del 9 al 22 de enero de 2026.

-Un comité interno evaluará las propuestas tomando en cuenta creatividad, originalidad e identidad Rayada.

Se informó que el diseño ganador será anunciado a través de los canales oficiales del Club de Futbol Monterrey.

 

