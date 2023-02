Así predijo Miguel de la Cruz salida de Cocca de Tigres

El vidente y astrólogo predijo en diciembre del 2022 la salida del entrenador Diego Cocca de Tigres: 'No va a durar aquí, no va a durar'

Por: Patricia Agüero

Febrero 09, 2023, 12:00

La salida del entrenador argentino Diego Cocca del club de futbol Tigres de la UANL para dirigir a la Selección Mexicana es un hecho.

Sin embargo, esto fue predicho desde el mes de diciembre por el vidente y astrólogo Miguel de la Cruz en los programas de Azteca Noreste.

'El director técnico de Tigres, (Diego) Cocca no va a durar aquí, no va a durar. A seis meses que dije del director técnico de la selección (Gerardo 'Tata' Martino) se fue y se fue. Cocca no dura aquí, repito no va a durar aquí en los Tigres', dijo Miguel de la Cruz en el noticiero de Info7.

Tras el revuelo que causó que su nombre sonara para dirigir al 'Tri' y posteriormente se confirmara que fue elegido para el puesto, Diego Cocca fue despedido por la directiva de Tigres, informó Pello Maldonado, Director de Azteca Deportes Noreste.

De esta forma se cumple la predicción que Miguel de la Cruz hizo el pasado 29 de diciembre del 2022.

'Yo siempre le callo la boca a la gente que anda de habladora con el tiempo, porque el tiempo a mi me da la razón, porque simplemente se cumple la predicción y punto', sentenció De la Cruz en el programa Cada Mañana en donde también hizo mención de la predicción de la salida de Cocca de Tigres.

Cocca llegó en noviembre pasado a Tigres, estaba por cumplir apenas tres meses con el conjunto de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Deja al cuadro de la UANL invicto y en el tercer lugar del actual certamen de la Primera División del futbol soccer mexicano, con tres victorias y dos empates en cinco jornadas, con 11 puntos, nueve goles a favor y sólo dos en contra, para una diferencia de goles positiva de +7.