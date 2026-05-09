Así pelea Christian Mbilli, posible rival de Canelo Álvarez

A este boxeador lo describen como un “pressure fighter” agresivo, compacto y explosivo, con una propuesta ofensiva que se basa en avanzar

Christian Mbilli ha pasado de ser un nombre emergente dentro del peso supermediano a colocarse como el rival que, según diversos reportes internacionales, estaría encaminado para enfrentar a Saúl “Canelo” Álvarez en septiembre de 2026, en una pelea que marcaría el regreso del mexicano a los grandes escenarios tras su pausa competitiva y recuperación física.

Las negociaciones entre ambos equipos de los boxeadores se encuentran muy avanzadas y apuntan al 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, como sede tentativa de un combate que serviría para medir la vigencia del tapatío frente a uno de los peleadores más incómodos de la división.

¿Quién es Christian Mbilli y por qué representa peligro?

Nacido en Camerún y nacionalizado francés, Mbilli llega con una marca profesional de 29 victorias, sin derrota y 24 nocauts, números que lo colocan entre los peleadores más sólidos de las 168 libras.

Su ascenso ha sido sostenido, aunque sin el reflector mediático de otros campeones. Sin embargo, dentro del análisis técnico es considerado un peleador de alta exigencia por su capacidad para imponer ritmo y desgaste físico.

A este boxeador lo describen como un “pressure fighter” agresivo, compacto y explosivo, con una propuesta ofensiva que se basa en avanzar, cerrar espacios y castigar de manera insistente al cuerpo.

Mbilli no suele esperar. Va hacia adelante desde los primeros episodios, obliga al rival a retroceder y trabaja con ráfagas cortas de combinaciones que mezclan potencia y volumen.

Además a Embili lo ubican con un promedio superior a los 240 golpes lanzados por combate, una cifra alta para la categoría, con sus mejores momentos ofensivos entre el quinto y sexto asalto, cuando incrementa presión y frecuencia de ataque.

Un noqueador distinto: desgaste más que golpe único

Aunque su porcentaje de nocaut supera el 80 por ciento, Mbilli no es el clásico noqueador de un solo impacto.

Su peligro aparece a partir de la acumulación de castigo.

Trabaja con insistencia la zona hepática, conecta hooks cerrados y uppercuts cortos, y suele romper defensas a partir de la presión sostenida.

Ese estilo lo convierte en un rival físicamente incómodo, capaz de arrastrar peleas a terrenos donde el intercambio constante termina por desgastar incluso a boxeadores técnicamente superiores.

Las dudas que también arrastra

Pese a su invicto, Mbilli aún carga cuestionamientos sobre su capacidad ante rivales de élite absoluta.

Su empate dividido frente a Lester Martínez dejó sensaciones encontradas entre analistas, principalmente porque mostró dificultades cuando fue obligado a pelear a contratiempo y sin poder imponer distancia corta.

Su tendencia a entrar de forma lineal y abrir espacios durante sus avances podría ser un escenario ideal para un peleador como Canelo, quien históricamente ha sido eficaz castigando entradas frontales con uppercuts y contragolpes al torso.

La pelea que mediría la verdadera vigencia de Canelo

Para Álvarez, este combate tendría una carga distinta.

No sería únicamente una defensa de prestigio, sino una prueba para demostrar que sigue instalado entre la élite después de la derrota sufrida ante Terence Crawford y su posterior proceso de recuperación.

Mbilli ofrece justo lo que el entorno de Canelo necesita para validar ese regreso: un campeón invicto, joven, físicamente agresivo y con hambre de consolidarse.

Además, el escenario proyectado en Arabia Saudita, bajo el concepto promocional “México vs The World”, elevaría el impacto internacional del combate.

Si se confirma oficialmente, la pelea representaría algo más que un choque titular.

Sería la oportunidad de comprobar si Canelo todavía tiene las herramientas para descifrar a una nueva generación de supermedianos que llega con ritmo, potencia y menos respeto al legado construido por el mexicano.

Mbilli, por ahora, aparece como ese examen incómodo que podría definir el siguiente capítulo en la carrera del campeón tapatío.