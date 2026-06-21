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Así llegan Japón y Túnez al partido 1,000 del Mundial FIFA™

Por: Carlos Nava

20 Junio 2026, 09:55

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Más allá de la enorme carga simbólica que representa este duelo para la globalización del deporte, ambos conjuntos saltan a la cancha con realidades opuestas

Así llegan Japón y Túnez al partido 1,000 del Mundial FIFA™

El Estadio Monterrey se convierte este sábado en el epicentro del fútbol global al albergar el partido número 1,000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™

Casi un siglo después de aquel lejano puntapié inicial en Uruguay 1930, el torneo celebra este milenario hito con un enfrentamiento entre las selecciones de Túnez y Japón, correspondiente a la segunda jornada del Grupo F.

Más allá de la enorme carga simbólica que representa este duelo para la globalización del deporte, ambos conjuntos saltan a la cancha con realidades opuestas y la urgencia de definir su futuro en la competición.

¿Cómo llegan los 'Samurai Blue'?

La selección de Japón llega a este compromiso histórico con el ánimo en alto y sensaciones muy positivas. En su debut en Dallas, los dirigidos por Hajime Moriyasu demostraron su característico orden táctico, velocidad en transiciones y una notable resiliencia para rescatar un valioso empate 2-2 frente a la poderosa escuadra de Países Bajos.

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El conjunto nipón, consolidado como una de las potencias de Asia, busca confirmar su buen presente futbolístico y sumar tres puntos que los perfilen seriamente hacia la ronda de dieciseisavos de final, apoyados en la dinámica de sus figuras europeas.

A levantar el vuelo

Por el contrario, el panorama para Túnez es de máxima presión. El combinado africano sufrió un durísimo revés en su presentación al caer goleado 5-1 ante Suecia, un resultado que dejó en evidencia severas desatenciones defensivas y falta de contundencia.

El equipo capitaneado por el mediocampista Ellyes Skhiri sabe que no tiene margen de error si desea mantenerse con vida en sus terceros mundiales consecutivos.

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Las "Águilas de Cartago" necesitan apelar al orgullo y ajustar urgentemente sus líneas para contrarrestar el ritmo vertiginoso de los asiáticos.

Mientras Japón buscará adueñarse de la posesión y explotar las bandas con su juego asociativo, Túnez se verá obligado a proponer un partido más físico, cerrar espacios y buscar la redención que limpie la imagen dejada en el debut.

La mesa está servida en territorio mexicano para una noche inolvidable, donde el peso de la historia y la supervivencia deportiva se cruzan en un solo balón.

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