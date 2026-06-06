Así fue la fuerte cornada que sufrió el torero Clemente en Madrid

Según el parte médico, al torero de Burdeos, de 31 años, se le inmovilizó con férula la extremidad afectada, además de ser atendido de policontusiones

El torero francés Clemente sufrió una luxación del codo izquierdo debido a una aparatosa voltereta que le propinó el quinto toro en la corrida celebrada este viernes en Las Ventas de Madrid, vigésimo quinta de la feria de San Isidro.

Según el parte médico, al torero de Burdeos, de 31 años, se le inmovilizó con férula la extremidad afectada, además de ser atendido de policontusiones. El pronóstico del percance es "grave" y posteriormente fue derivado a un hospital en Madrid, para estudio radiológico.

El percance llegó ya al final de la faena de muleta y después de haberse mostrado el torero muy firme y muy capaz ante un toro con genio de Juan Pedro Domecq. Pero, en un descuido, el astado lo cornó por el muslo, dejándole varios segundos colgado del cuerno y lanzándole después con violencia sobre el albero.

El espada quedó inmóvil sobre la arena hasta que llegaron las cuadrillas para llevarle a toda prisa a la enfermería de la plaza.

Uceda Leal, como director de lidia, se hizo cargo de la muerte de este animal en un festejo, vigésimo quinto del abono de San Isidro, que completó el sevillano Pablo Aguado.