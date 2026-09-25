Así fue el último partido entre Rayados y Atlante en Liga MX

Aquella lluviosa tarde, el Monterrey recibió a los "Potros de Hierro" todavía en el Estadio Tecnológico con un plantel que estaba en reconstrucción

Este Viernes Botanero tendrá un encuentro de lujo para comenzar con la jornada del fútbol mexicano, pues se enfrentarán Rayados frente al Atlante en la cancha del Estadio Azteca.

Ya pasaron 12 años desde la última vez que ambos se vieron las caras en un encuentro oficial, por lo que ambas instituciones son totalmente diferentes a como eran ese 29 de marzo de 2014.

Aquella tarde, el Monterrey recibió a los "Potros de Hierro" todavía en el Estadio Tecnológico y en un muy mal momento, pues el equipo estaba en reconstrucción al mando de Carlos Barra.

Aun con esto, el conjunto regio se llevó la victoria por 3-2, en un emocionante partido en el que aparecieron algunos jugadores que hoy no son bien recordados por la afición norteña.

Así era el plantel del Monterrey

Lejos de los fichajes bomba y con un plantel más modesto, ese día, Carlos Barra mandó a la cancha a Jonathan Orozco en el arco y ya como leyenda del club.

La línea de 5 defensas estaba conformada por Víctor Ramos como carrilero izquierdo, el central por izquierda fue Ricardo Osorio, el líbero y capitán José María Basanta, el central derecho Bernardo Hernández y el carrilero derecho Severo Meza.

En el medio campo estaban Jesús Zavala con Lucas Silva. Los extremos fueron Efraín Juárez y Neri Cardozo. Mientras que como delantero jugó César "Chelito" Delgado.

Este era el plantel del Atlante

Por el lado del "Equipo del Pueblo", Yosgart Gutiérrez salió como arquero. La defensa estuvo conformada por Alberto García, el "Pampa" Romero, Luis Venegas y Salustiano Candía.

En el medio campo, como extremos, estuvieron Ángel Sepúlveda y Alejandro Vela. Como dobles contenciones, el "Chepe" Guerrero y Manuel Viniegra, mientras que como medio ofensivo estuvo Roberto Gutiérrez.

Finalmente, como delantero estuvo Michael Arroyo, quien fue el mejor jugador de ese equipo.

Emoción a tope

En esa lluviosa tarde, el siempre criticado Lucas Silva abrió la cuenta para los regios con un potente cabezazo tras un buen centro desde la banda. La respuesta atlantista llegó desde los 11 pasos, desde donde Michael Arroyo no perdonó.

Para el segundo tiempo, Wilson Morelo y el "Chelito" Delgado pusieron el encuentro muy volcado para el local, pero fallas en la defensa permitieron que Roberto Gutiérrez le diera esperanza a los suyos, aunque la igualada nunca llegó.