Así fue el camino de México rumbo al Mundial 2026

El cierre de preparación dejó buenas sensaciones, luego de vencer a Ghana, Australia y Serbia en sus últimos ensayos antes del debut mundialista

La Selección Mexicana llegó al Mundial 2026 después de un ciclo con cambios de entrenador, títulos regionales, tropiezos importantes y una recta final positiva que terminó con la goleada de 5-1 sobre Serbia en Toluca.

Desde su primer partido posterior a Qatar 2022 hasta el último amistoso previo al Mundial, el Tricolor disputó 57 partidos, con saldo de 29 victorias, 15 empates y 13 derrotas, además de 86 goles a favor y 55 en contra.

Un proceso con tres entrenadores

El ciclo comenzó con Diego Cocca, quien dirigió apenas siete partidos. Su etapa dejó números irregulares: dos victorias, tres empates y dos derrotas, con ocho goles anotados y diez recibidos.

Después llegó Jaime Lozano, primero como técnico interino y luego como estratega confirmado.

Bajo su mando, México disputó 21 encuentros, con balance de 10 triunfos, cuatro empates y siete derrotas, además de 33 goles a favor y 24 en contra.

La última etapa quedó en manos de Javier Aguirre, quien tomó el mando para enderezar el proceso. Con él, el Tricolor firmó 29 partidos, con 17 victorias, ocho empates y cuatro derrotas, junto con 45 goles anotados y 21 permitidos.

Los torneos marcaron altibajos en el camino

El proceso tuvo momentos contrastantes. México conquistó la Copa Oro 2023, pero posteriormente sufrió un golpe importante en la Copa América 2024, donde quedó eliminado en fase de grupos tras empatar 0-0 contra Ecuador, ganar sobre Jamaica 1-0 y perder vs. Venezuela 1-0, resultados que no pudieron completar el pase a la siguiente ronda de dicho torneo tras quedarse con 4 puntos.

Más adelante, el equipo recuperó estabilidad con Javier Aguirre y consiguió dos títulos en 2025: la Liga de Naciones de Concacaf y la Copa Oro, resultados que ayudaron a recomponer el ánimo del grupo antes de la recta final rumbo al Mundial.

En total, México disputó 30 partidos amistosos dentro del ciclo, con rivales de distintas confederaciones. Estos encuentros sirvieron para probar variantes, recuperar futbolistas y ajustar el funcionamiento colectivo.

El cierre de preparación dejó buenas sensaciones, luego de vencer a Ghana, Australia y Serbia en sus últimos ensayos antes del debut mundialista.

La goleada ante Serbia cerró la preparación

El triunfo por 5-1 frente a Serbia representó el último partido de preparación de México antes del Mundial 2026. Aunque el equipo inició abajo en el marcador, reaccionó con autoridad y terminó imponiéndose con goles de Johan Vásquez, Raúl Jiménez, Luis Chávez y dos autogoles del conjunto europeo.

El resultado permitió al Tricolor llegar con impulso anímico al inicio del torneo, después de un ciclo que pasó por dudas, cambios en el banquillo y una etapa final más sólida bajo el mando de Aguirre.

Por competencia, el tricolor jugó 12 partidos de Liga de Naciones, 12 de Copa Oro y tres de Copa América. La cifra refleja un proceso largo y cargado de pruebas, en el que México alternó resultados positivos con momentos de presión.

Con la goleada ante Serbia como cierre, la Selección Mexicana llegó al Mundial 2026 con una tendencia ascendente y con Javier Aguirre como el técnico que mejores números entregó dentro del proceso posterior a Qatar 2022.