Así es el aforo de estadios para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La FIFA estima que la edición de 2026 podría superar el récord de asistencia de 3.5 millones de aficionados registrado en la Copa Mundial de 1994

La Copa Mundial de la FIFA 2026 apunta a convertirse en la edición con mayor asistencia en la historia del torneo, luego de que se hicieran oficiales los aforos de los estadios que recibirán los 104 partidos programados en México, Estados Unidos y Canadá.

El torneo, que por primera vez contará con 48 selecciones, comenzará este jueves con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México y concluirá el próximo 19 de julio con la final en Nueva York Nueva Jersey.

Estadio Ciudad de México abrirá el Mundial

El Estadio Ciudad de México será el escenario del primer partido del torneo y contará con un aforo oficial de 80 mil 824 espectadores, cifra que lo coloca como el inmueble con mayor capacidad de la justa mundialista.

El recinto capitalino volverá a ocupar un lugar central en la historia del futbol internacional, al ser sede del arranque de un Mundial que se perfila para superar el récord de asistencia establecido en la edición de 1994.

Final se jugará en Nueva York

El Estadio Nueva York Nueva Jersey, sede de la gran final, será el segundo inmueble con mayor capacidad del torneo, con 80 mil 663 asientos.

Le siguen los estadios de Dallas, con 70 mil 649 lugares, y Los Ángeles, con 70 mil 492, dos de las sedes estadounidenses llamadas a recibir algunos de los partidos con mayor convocatoria.

La expectativa de asistencia es alta debido a la demanda global que ha generado la primera Copa Mundial con 48 equipos y al incremento de partidos respecto a ediciones anteriores.

Las tres sedes mexicanas forman parte de un torneo que abarcará 16 ciudades en tres países, convirtiendo a la edición 2026 en la más extensa en infraestructura y calendario dentro de la historia de la competencia.

Aforo oficial de los estadios del Mundial 2026

Estadio Ciudad de México: 80,824 espectadores.

80,824 espectadores. Estadio Nueva York Nueva Jersey: 80,663 espectadores.

80,663 espectadores. Estadio Dallas: 70,649 espectadores.

70,649 espectadores. Estadio Los Ángeles: 70,492 espectadores.

70,492 espectadores. Estadio Kansas City: 69,045 espectadores.

69,045 espectadores. Estadio Filadelfia: 68,324 espectadores.

68,324 espectadores. Estadio Atlanta: 68,239 espectadores.

68,239 espectadores. Estadio Seattle: 66,925 espectadores.

66,925 espectadores. Estadio Miami: 64,478 espectadores.

64,478 espectadores. Estadio Boston: 64,146 espectadores.

64,146 espectadores. Estadio BC Place de Vancouver: 52,497 espectadores.

52,497 espectadores. Estadio Monterrey: 51,243 espectadores.

51,243 espectadores. Estadio Guadalajara: 45,664 espectadores.

45,664 espectadores. Estadio Toronto: 43,036 espectadores.

Buscan superar récord de asistencia de 1994

La FIFA estima que la edición de 2026 podría superar el récord de asistencia de 3.5 millones de aficionados registrado en la Copa Mundial de 1994.

El aumento de selecciones, el calendario ampliado y la capacidad de los estadios hacen que el torneo tenga condiciones para establecer una nueva marca histórica de público.

Con 104 encuentros y sedes repartidas en tres países, el Mundial 2026 no solo será el más grande por número de partidos, sino también uno de los más ambiciosos por aforo, logística y alcance internacional.