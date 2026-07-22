Asegura Orbelín Pineda que tiene que demostrar que 'es una bomba'

el "Maguito" recalcó que lo importante no es lo que él pueda opinar, sino lo que demuestre en el campo, pues será la propia afición quien lo calificará

Apenas un par de días después de que se confirmó su regreso al fútbol mexicano, Rayados ya presentó a Orbelín Pineda en sociedad, siendo este su segundo refuerzo para este Apertura 2026.

Durante su primera conferencia de prensa, el mediocampista mexicano dejó claro su compromiso con la institución, la cual lo buscó en varias oportunidades en los últimos dos años; además, señaló que tiene la "ventaja" de que conoce a la perfección la idea y metodología de Matías Almeyda.

"Conozco a Matías (Almeyda) desde hace muchos años, sé cómo trabaja, no será una difícil adaptación. Conozco todo lo que pide, cada detalle del día de trabajo. Estoy 100% disponible para el entrenador", dijo.

Además, cuando se le cuestionó si se considera un fichaje "bomba", el "Maguito" recalcó que lo importante no es lo que él pueda opinar, sino lo que demuestre en el campo, pues será la propia afición quien lo calificará o no como una estrella.

"Lo más importante es demostrarlo dentro de la cancha. Creo que me expreso más adentro con mi actuaciones. Eso (si es una bomba) lo puede definir la gente que está fuera. Para ser un jugador bomba tienes que demostrarlo", comentó.

En ese mismo tenor, Orbelín descartó tener presión extra, pues mencionó que esta la tienen quienes tienen que dar todo para poder llevar el sustento a sus hogares.

"De presión, lo he compartido muchas veces. Creo que la presión la tiene quien tiene que llevar la comida a casa. Estamos preparados para dar un buen espectáculo", sentenció.

¿Cuándo jugará Orbelín Pineda?

Finalmente, Pineda no dio una fecha clara sobre cuándo podría debutar con su nuevo equipo, pues apenas tuvo su primer entrenamiento con "La Pandilla" y tendrá que entrar nuevamente en ritmo competitivo, pues luego de su participación en el Mundial recibió vacaciones.

Pese a esto, se puso en la mejor disposición para lo que le pida Matías Almeyda y aseguró que hará el mayor esfuerzo para estar listo cuando lo necesite el "Pelado". Por lo pronto, este 21 de julio todavía no aparece registrado ante la Liga MX, por lo que está en duda que pueda ser convocado para el partido del domingo ante Necaxa.