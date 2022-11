Asegura Ochoa que estudió penales que tiró Lewandowski

Guillermo Ochoa agradeció el gran apoyo de la afición mexicana en las gradas del estadio 974 durante el partido ante Polonia

Noviembre 22, 2022, 14:36

Guillermo Ochoa, portero de México, aseguró que estudió los penaltis que lanzó Robert Lewandowski durante “el último mes” y eso le dio sus frutos, ya que detuvo una pena máxima al ariete polaco en el minuto 58 que permitió al Tri llevarse un punto en su estreno en el Mundial.



“Trabajamos en esto las últimas dos semanas e incluso el último mes junto al entrenador de porteros. Siempre es difícil cuando ves los videos de los penaltis de Lewandowski. Ves más de 50 penaltis y nunca sabes qué lugar elegir. Estoy feliz de pararle el penalti y mantenerle a cero en este partido”, dijo en rueda de prensa.



Memo fue nombrado mejor futbolista del encuentro, tras el que quiso agradecer el gran apoyo de la afición mexicana, que fue inmensa mayoría en las gradas del estadio 974, el primero desmontable del mundo.

“Mi mensaje es que nos sigan apoyando. Agradecerles lo que hemos vivido en el día de hoy. Sabemos lo que se desviven por estar con su selección y como la gente se junta en México para ver a su selección. Nos tenemos que entregar en la cancha y nos llena de emoción ver cómo cantan el himno; prácticamente jugamos de locales. Nuestro objetivo es dar lo máximo, como hoy. Nos hubiera encantado conseguir los tres puntos, pero la afición se va contenta”, declaró.



Por último, consideró, al contrario que su técnico ‘Tata’ Martino, que no tuvieron tanto en mente la derrota 1-2 de Argentina frente a Arabia Saudita en el partido inaugural de su grupo, el C.



“No creo que haya afectado tanto. Tuvimos que preparar nuestro partido. Yo me quedé en el 1-0 y no vi nada más. Las sorpresas existen en un Mundial. Desde el inicio sabíamos que teníamos un grupo complicado. No menospreciamos a nadie. Y nosotros vamos a poner complicado el partido a todos los rivales, como el resto a nosotros”, valoró.