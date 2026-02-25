Asegura Javier Aguirre que amistoso vs. Portugal no está en duda

El "Vasco" confirmó, previo a su amistoso contra Islandia, que la Federación Mexicana de Fútbol garantizó la seguridad para este y todos los encuentros

Todavía con el temor que se generó el fin de semana pasado por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", comenzó a circular el rumor de que algunos de los principales eventos deportivos para este año estarían en duda.

Uno de los más cercanos es la reinauguración del Estadio Azteca, la cual se dará con un partido amistoso entre México y Portugal, encuentro que, según dijo Javier Aguirre, técnico del Tri, sigue en pie.

"No me genera incertidumbre. Es normal que ellos estén en su derecho de evaluar las circunstancias, pero yo contemplo ese partido para el mes que viene en fecha FIFA con mis jugadores que juegan fuera. Pienso que el partido ante Portugal se efectuará sin contratiempos", afirmó el estratega.

Además, el "Vasco" confirmó en rueda de prensa previa a su amistoso contra Islandia, que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) garantizó la seguridad para este y todos los encuentros de la selección, particularmente ante los lusitanos.

"No sé cuál sea la imagen que se tenga fuera del país. Nosotros, como mexicanos, somos sensibles al momento que se vive, pero a nosotros nos compete jugar este partido y seguir preparándonos para la fecha FIFA de marzo y eso es lo que a mí me corresponde. Me garantiza la gente de la Federación que hay seguridad para todos nosotros", concluyó 'el Vasco'.

Portugal vigila México con lupa

Debido a que esta situación en el país se viralizó en todo el mundo, la Federación Portuguesa de Fútbol estará vigilando la situación en México, priorizando la seguridad de todo su personal.

"La Federación Portuguesa de Fútbol subraya que la seguridad de los jugadores, del cuerpo técnico y de los aficionados es su absoluta prioridad, siendo este el criterio rector de todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido", concluyó la FPF en su comunicado.

El partido sigue sin cambios

Por su parte, la FMF reiteró que el encuentro todavía se celebrará el 28 de marzo en el Estadio Azteca, por lo que no se tiene previsto llevarse a cabo ningún cambio.