Asegura Jaguars a Travon Walker con contrato de 110 MDD

Con esta extensión, los Jaguars refuerzan su estrategia de construir una defensa sólida a partir de talento joven desarrollado dentro de la organización

Los Jacksonville Jaguars alcanzaron un acuerdo con el ala defensiva Travon Walker para extender su contrato por cuatro años a cambio de 110 millones de dólares, consolidándolo como una pieza clave en el proyecto del equipo.

El convenio, negociado por sus representantes, contempla 50 millones de dólares garantizados al momento de la firma y hasta 77 millones en garantías totales, colocándolo entre los jugadores mejor remunerados en su posición dentro de la NFL.

Un pilar defensivo desde su llegada como pick número uno

Walker llegó a la liga como la primera selección global del Draft 2022, y desde entonces ha sido un elemento constante en la línea defensiva de Jacksonville.

En cuatro temporadas acumula 27.5 capturas de quarterback, más de 200 tackleadas incluyendo varias detrás de la línea de golpeo y ha participado en más de 60 encuentros oficiales.

Aunque no ha sido seleccionado al Pro Bowl, su rendimiento lo ha mantenido como un jugador confiable, especialmente en la defensa contra el juego terrestre, donde ha destacado de forma consistente.

Supera lesiones y mantiene regularidad en el campo

Durante la campaña más reciente, el defensivo jugó pese a presentar molestias físicas, incluyendo una lesión en la muñeca izquierda y problemas en la rodilla, lo que no le impidió mantenerse activo en la rotación del equipo.

Su capacidad para competir en condiciones adversas ha sido uno de los factores que influyeron en la decisión de la franquicia de asegurar su continuidad a largo plazo.

Dúo defensivo clave para el futuro de Jacksonville

Walker forma una dupla importante junto a Josh Hines-Allen, quien también cuenta con un contrato de largo plazo tras firmar en 2024 por cinco años y más de 140 millones de dólares.

Ambos jugadores representan la base de la línea defensiva bajo la gestión del gerente general James Gladstone y el entrenador Liam Coen, quienes buscan consolidar un equipo competitivo en los próximos años.

Estrategia defensiva y movimientos a futuro

Pese a la renovación de Walker, los Jaguars aún tienen áreas por reforzar en defensa. El equipo tuvo poca actividad en la agencia libre en ese sector, incluso tras la salida del linebacker de Pro Bowl Devin Lloyd.

Se espera que la franquicia atienda estas necesidades en el próximo draft, con prioridad en posiciones como apoyadores, línea defensiva interior, pass rushers y profundos.

Contrato se compara con otras estrellas defensivas

El acuerdo de Walker, aunque significativo, aún se encuentra por debajo de otros contratos recientes en la liga. Un ejemplo es el de Aidan Hutchinson, quien firmó con los Detroit Lions un contrato por cuatro años y 180 millones de dólares.

A pesar de las comparaciones, Jacksonville mantiene su apuesta por Walker como un jugador clave en su sistema defensivo, destacando su consistencia y capacidad para contribuir en distintas facetas del juego.

Jaguars apuestan por estabilidad en su defensa

Con esta extensión, los Jaguars refuerzan su estrategia de construir una defensa sólida a partir de talento joven desarrollado dentro de la organización, evitando que Walker llegue a la agencia libre.

El movimiento también marca una referencia en el mercado de defensivos emergentes y refuerza la base del equipo de cara a las próximas temporadas en la NFL.