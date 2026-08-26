Asegura Federer le habría encantado enfrentarse a Carlos Alcaraz

El tenista suizo descartó rotundamente una posible vuelta al tenis a sus 45 años cuando fue preguntado por el caso de las hermanas Williams, Venus y Serena

El extenista suizo Roger Federer, ganador de 20 títulos de 'Grand Slam' aseguró este lunes en Nueva York que le habría encantado enfrentarse a Carlos Alcaraz, al tiempo que celebró que el español esté recuperado para disputar el Abierto de Estados Unidos.

"Tal vez Carlos. Creo que es emocionante. Nunca tuve la oportunidad de jugar contra él, ni tampoco contra (Jannik) Sinner", dijo el tenista suizo al ser preguntado durante una conferencia de prensa sobre qué rival elegiría para medirse en el tenis actual si siguiera en activo.

"Solo entrenamos un poco juntos cuando estaban empezando, así que desafortunadamente me perdí esa generación un poco", agregó Federer.

El helvético participó este lunes en varios eventos del Abierto de Estados Unidos, donde volverá mañana a vestirse de corto para jugar una exhibición en la pista central junto a Andre Agassi, Andy Roddick y John McEnroe.

En esa misma pista se entrenó hoy Alcaraz, para quien el torneo de Nueva York supondrá su regreso a la competición tras la lesión de muñeca que le obligó a abandonar el ATP 250 de Barcelona el pasado abril.

Al respecto, Federer afirmó que "es bonito ver a Carlos de vuelta" y lamentó la lesión que sufrió el murciano justo antes de Roland Garros, lo que consideró el peor momento posible para tener problemas físicos debido a la proximidad en el calendario con Wimbledon.

El tenista suizo también descartó rotundamente una posible vuelta al circuito a sus 45 años cuando fue preguntado por el caso de las hermanas Williams, Venus y Serena, quienes todavía disputan partidos oficiales del WTA a sus 46 y 44 años de edad, respectivamente.

"Apenas encuentro tiempo para jugar partidos de exhibición, imagínate el circuito. Y el cuerpo ya no da para más. Pero estoy muy feliz con cómo me siento. Así que todo bien, ahora solo soy un aficionado más disfrutando de ver tenis", sostuvo.

Federer será incluido en el Salón de la Fama del Tenis Internacional el 29 de agosto, un hito "súper especial" que dijo que le permitirá volver a mirar atrás para recordar su carrera.